الأحد.. باريس سان جيرمان يودع مبابي في حديقة الأمراء

حددت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي موعد إقامة حفل وداع كيليان مبابي، مهاجم الفريق، والذي قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن أبلغ اللاعب إدارة النادي بأنه لن يفعل شرط تمديد العقد لموسم إضافي وسيرحل عن النادي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريسيان الفرنسية، فإن حفل وداع مبابي سيقام في ملعب حديقة الأمراء يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي فريق باريس سان جيرمان نظيره تولوز يوم الأحد المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الفرنسي.

وسبق أن أشارت لو باريسيان في تقرير نشرته قبيل مباراة بروسيا دورتموند إلى أن قرار مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان نهائي ولن يتأثر بنتيجة المباراة ضد دورتموند، موضحة أنه اختار بالفعل رقم قميصه مع ريال مدريد وهو الرقم 10.

وارتبط اسم مبابي بالانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهي الصفقة التي كان ريال مدريد قريبًا من حسمها في 2022 قبل أن يوقع مبابي على العقد الجديد مع النادي الباريسي.

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

كما بدأ تمثيل المنتخب الفرنسي الأول في 25 مارس 2017 وهو في سن الثامنة عشر و3 أشهر و5 أيام وكانت أولى مبارياته أمام منتخب لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2018 وانتصر المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف ومنذ ذلك الحين لعب 75 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 30 لزملائه.