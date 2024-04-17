كيليان مبابى يتحدث من جديد عن مستقبله مع سان جيرمان

تحدث كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن مستقبله من جديد بعد قيادته لفريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورد مبابي على سؤال إذا كان التأهل سيغير إمكانية رحيله عن سان جيرمان نهاية الموسم. قائلًا: "لا لا".

وأضاف: "اللعب لفريق عاصمة بلادي أمر مميز للغاية، كنت أحلم بهذه الليالي عندما جئت إلى باريس سان جيرمان".

وبات مبابي على مقربة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للإعلان عن وجهته المقبلة وسط تأكيد من الصحف الإسبانية على انضمامه لريال مدريد.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسح نظيره برشلونة بـ4 أهداف لهدف في إياب ربع نهائي المسابقة.

وكان لقاء الذهاب انتهى بنتيجة 3-2 للبارسا، قبل أن يقلب الفريق الفرنسي الطاولة ويتأهل بنتيجة 6-4 في مجموع اللقاءين، ويضرب موعدًا مع بروسيا دوتموند الألماني.

الشوط الأول

تقدم رافينيا مبكرًا لبرشلونة بالدقيقة 12، بمتابعة جيدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية لامين يمال.

وأضاع ليفاندوفسكي الهدف الثاني بالدقيقة 20، بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء علت مرمى دوناروما.

ومنع تير شتيجن أول تهديد من سان جيرمان بالدقيقة 27، بعد تسديدة لكيليان مبابي داخل منطقة الجزاء.

وانقلب اللقاء بالدقيقة 29 بعدما تعرض رونالد أراوخو بعد عركلته بركولا الذي انفرد بمرمى شتيجن.

وأدرك التعادل عثمان ديمبيلي بالدقيقة 40، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد عرضية باركولا.

وكاد ديمبيلي يسجل الثاني بالدقيقة الأخيرة من الشوط، لكن كرته مرت بقليل بجوار مرمى شتيجن.

الشوط الثاني

تمكن باريس من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 54 بتسديدة قوية من فيتينيا من خارج منطقة الجزاء، وذلك بعدما تعادل في نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 61 تمكن كيليان مبابي من التقدم في النتيجة لباريس من ركلة جزاء.

وحاول البارسا بالدقيقة 71، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من ليفاندوفسكي تصدى لها دوناروما.

وعاد رافينيا من مجهود فردي بالدقيقة 77 بهجمة مرتدة، لكن تسديدته مرت بقليل بجوار دوناروما.

وأنهى مبابي على اللقاء بالدقيقة قبل الأخيرة، بهدف داخل منطقة الجزاء بعد كرة أخطأ فيها كوندي في إبعادها من أمام مرماه.