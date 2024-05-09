هشام الحلبى يستعرض لـ"الشاهد" التغيرات التاريخية فى أشكال الحروب والصراعات

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تأثير الحروب علي الاقتصاد والأمن والمجتمعات وحياة المواطن.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حدث تغير كبير في أشكال الحروب والصراعات"

وتابع:" إضافة إلى تغير كبير في أشكال الحروب والصراعات والحروب تدخل في تخصص قطاعات كبيرة في الدولة، وهناك أشكال كثيرة للحروب منها التقليدية بين الجيوش النظامية تمتلكها جيوش كاملة السيادة، ومن أشكالها حرب روسيا وأوكرانيا والحرب العالمية الأولي والثانية، ومن وجهة نظر الحرب الدولة جزءين، قوات مسلحة أم قطاع مدني الذي ينهار الأول هو الدولة.

وأضاف: الحروب التقليدية تهدف إلي تدمير القوات المسلحة للدولة المستهدفة لأن القوات المسلحة أقوي القطاعات، وهذا ما حدث في 67 والحرب العالمية الأولي والثانية وهذا الموضوع أصبح مكلفا تكلفة رهيبة، لذلك حدث تغير كبير في أشكال الحروب والصراعات".