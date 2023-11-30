برلماني: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعكس وعي المواطنين بحقوقهم

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية المشاركة الإيجابية في سباق الانتخابات الرئاسية، كوسيلة من وسائل رسم ملامح المستقبل، ودعم ركائز الاستقرار والتنمية والبناء، ومواجهة التحديات من خلال هذا النهج الديمقراطي السليم.

تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان

وأضاف سوس، في بيان له اليوم، أن المشاركة الإيجابية تعمل على تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان من خلال أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن، قائلًا: "إن المشاركة تُعد ضمانة رئيسية لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من خلال أجواء ديمقراطية سليمة وعبر صناديق الاقتراع والتصويت الحر المباشر، للسير نحو بناء الوطن ونهضته".

لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة والدعوات الهدامة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والتي أطلقتها أبواق جماعات الشر للنيل من الدولة المصرية، وزعزعة استقرار المواطن، وتشويه وعيه بأفكار وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

إشراف قضائي كامل يضمن حقوق المواطنين

وتابع سوس: "لدينا ثقة كبيرة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل يضمن سلامتها وحقوق المواطنين الذين يمتلكون من الوعي ما يكفي لإقرار مستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة، ويدلون بآرائهم من خلال صناديق الاقتراع المباشرة في عُرس ديمقراطي يسوده الوعي الكامل بحقوقهم وواجباتهم والثقافة والفهم بأهمية هذه المشاركة وتحضرهم"، مشيدًا بدور الأجهزة التنفيذية في توفير الإجراءات التسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة من ذوي الهمم والجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم.

مبادرات دعمت الجاليات المصرية في جميع الدول

ودعا النائب جموع المصريين في الخارج إلى التصويت للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات ومشروعات قومية، وملفات ومبادرات دعمت الجاليات المصرية في جميع الدول، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بمصر وشعبها من جميع الاتجاهات والأزمات الداخلية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.