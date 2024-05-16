برلمانى: فوز "القاهرة الإخبارية" بجائزة التميز هو حصاد لجهد وعمل جاد

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، يعتبر فوز لنا جميعًا، حيث استطاعت مجموعة المتحدة الإعلامية أن تحافظ على الأصالة وتواكب المعاصرة بمزيج فريد من الأخبار والمتابعات والدراما المتميزة.

وأضاف "سالم"، أن قناة القاهرة الإخبارية رغم حداثة عمرها في الوسط الإعلامي إلا أنها استطاعت أن تحظى بثقة المشاهد المصري والعربي من خلال تبنيها سياسية الحياد والموضوعية والمصداقية في نقل الأحداث والأخبار.

وأشار وكيل "خطة النواب"، إلى أن هذه الجائزة ليست تقديرًا فحسب بل هي حصاد لعمل وجهد استمر منذ ظهور القناة للنور حتى الآن.

وأكد على أهمية دور الإعلام في توضيح الصورة وكشف الحقائق للمواطن وللعالم، وهذا ما فعلته القاهرة الإخبارية من خلال متابعتها لكل الأحداث العالمية والإقليمية خاصة الاعتداء الصهيوني الغاشم على أهل غزة.

وتمنى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للشركة المتحدة وقياداتها المتميزة ولقناة القاهرة الإخبارية بقيادة الإعلامي الماهر أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالمتحدة مزيد من التوفيق والنجاحات المتتالية، والاستمرار في الحفاظ على تقاليد المهنة رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.

يذكر أن قناة "القاهرة الإخبارية" فازت بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، عن التقرير التليفزيوني، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

و من المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز، التي ستعقد على هامش أعمال الدورة "54" لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في مملكة البحرين، خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري.

والتقرير الفائز بالجائزة "الولد والعصفور"، يتناول قصة إنسانية رفيعة المستوى عن طفل فلسطيني أجبره الاحتلال على ترك منزله، ويظل يحلم بالعودة من أجل الحياة.