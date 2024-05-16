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القاهرة الإخبارية: "الأونروا" تعاود العمل جزئيا فى مدينة غزة

غزة
غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المنظومة الصحية شمالي قطاع غزة خرجت كلها تقريبا عن الخدمة جراء نقص الإمدادات الطبية والوقود، موضحا أن "الأونروا" تعاود العمل جزئيا في مدينة غزة شمالي قطاع غزة.

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة بالفيديو عبر  قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأطفال ثم النساء أكثر الفئات التي استشهدت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى استمرار عمليات النزوح في قطاع غزة جراء تواصل العدوان على معظم الأنحاء ولا أماكن آمنة.

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