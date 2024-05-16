الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"القومى للترجمة" يكرم المترجم على الغفارى فى احتفال يوم قارة إفريقيا

إحتفال المركز القومى
إحتفال المركز القومى للترجمة يوم قارة إفريقيا

يكرم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المترجم الكبير على الغفاري في احتفالية المركز بيوم قارة إفريقيا، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز، في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024.

المترجم على الغفاري ترجم عددًا كبيرًا من الأعمال، نذكر منها: " كتاب "الاستشراق الطليعي: الآخر الشرقي في أدب رحلات القرن العشرين سردًا وشعرًا"، "دليل كمبريدج للمسرح"، "ميشيل فوكو"، "ميدان واشنطن"، و"حديقة الياسمين"، وغيرها من الأعمال.

على جانب آخر، قالت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، إن المركز يحتاج إلى رعاة للتوسع في مشروعاته على مستوى تمويل ترجمة الكتب من لغات أجنبية والعكس، قائلة: "اكتسبنا خلال الفترة السابقة ثقة الناشرين الأجانب بعد أن تخلصنا من أزمة التعاقدات السابقة".

إحتفال المركز القومى للترجمة يوم قارة إفريقيا

المركز القومي للترجمة والتحول نحو إنتاج الكتب الصوتية

وأوضحت "سامي"، في تصريحات لـ"الدستور" فيما يتعلق باتجاه المركز لتحويل بعض ترجماته لنسخ صوتيه، قائلة:"علمنا نسخة من كشاف المترجمين، ووقعنا اتفاقًا مع كلية الآداب جامعة حلوان لتحويل جزء من رواية "القطائع" للروائية ريم بسيوني لكتاب صوتي بالتعاون مع مكتبة مصر بهدف تحويلها إلى عدة لغات، كما أصدرنا من قبل ضمن إصدارات المركز من كتب الأطفال بعنوان: "الأصابع الساحرة للأميرة الصغيرة"، من تأليف الكاتبة الإسبانية ماريا لويس خيفائيل، وترجمة الأديب محمد إبراهيم مبروك".

موقع إلكتروني للمركز القومي للترجمة وإصداراته

ولفتت "سامي" إلى أن من أحلامها الكبرى أن يكون لدى المركز القومي للترجمة موقعًا إلكترونيًا لإتاحة الإصدارات عليه.

وفيما يتعلق بالكتب قيد الصدور عن المركز القومي للترجمة، أشارت إلى أن كتاب "النظرية السردية"  في جزئه الثاني في المطبعة، وهو كتاب من ترجمة المترجم الراحل الدكتور محمد عناني عن اللغة الإنجليزية.

المترجم على الغفاري قاعة طه حسين د كرمة سامي المركز القومي للترجمة الاستشراق الطليعي

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