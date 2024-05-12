الأحد 12 مايو 2024
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الثقافة

كرمة سامي: المركز القومي للترجمة يحتاج لرعاة.. وتخلصنا من أزمة التعاقدات السابقة

الدكتورة كرمة سامي
الدكتورة كرمة سامي

قالت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، إن المركز القومي للترجمة يحتاج إلى رعاة للتوسع في مشروعاته على مستوى تمويل ترجمة الكتب من لغات أجنبية والعكس، قائلة:"خاصة وأننا اكتسبنا خلال الفترة السابقة ثقة الناشرين الأجانب بعد أن تخلصنا من أزمة التعاقدات السابقة".

ما أبرز الكتب الصوتية قيد الصدور عن المركز الفترة المقبلة ؟

وأوضحت "سامي" في تصريحات لـ"الدستور" فيما يتعلق باتجاه المركز لتحويل بعض ترجماته لنسخ صوتيه، قائلة:"علمنا نسخة من كشاف المترجمين، ووقعنا اتفاق مع كلية الآداب جامعة حلوان لتحويل جزء من رواية "القطائع" للروائية د. ريم بسيوني لكتاب صوتي بالتعاون مع مكتبة مصر بهدف تحويلها الى عدة لغات، كما أصدرنا من قبل ضمن إصدارات المركز من كتب الأطفال بعنوان: «الأصابع الساحرة للأميرة الصغيرة»، من تأليف الكاتبة الإسبانية ماريا لويس خيفائيل، وترجمة الأديب محمد إبراهيم مبروك".

ولفتت "سامي" أن من أحلامها الكبرى أن يكون لدي المركز القومي موقعا إلكترونيًا لإتاحة الإصدارات عليه.

آخر ترجمات محمد عناني في طريقها للظهور

وفيما يتعلق بالكتب قيد الصدور عن المركز القومي للترجمة، أشارت أن كتاب "النظرية السردية"  في جزئه الثاني في المطبعة عن وهو كتاب من ترجمة المترجم الراحل د. محمد عناني عن اللغة الإنجليزية.

ووفقا لبيان صحفي صادر على المركز، سيتم نشر أول كتاب صوتي بمشاركة كريمة من فريق من المتطوعين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والهيئة المعاونة الذين شاركوا في تسجيل هذا الكتاب، إيمانًا بالدور المجتمعي الذي يقوم به كل من المركز القومي للترجمة والجامعات المصرية لنشر الثقافة بكل روافدها الثرية واتاحتها لكل أفراد المجتمع.

وأضاف البيان: «سيطرح الكتاب الصوتي قريبًا وهو غير مخصص للبيع وإنما سيتاح الكترونيًا على شبكة المعلومات وسيهدى إلى دور الرعاية والمكتبات وغيرها من المؤسسات الداعمة لأصحاب الهمم خاصة من ذوي الإعاقة البصرية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يوافق شهر ديسمبر من كل عام».

الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة الناشرين الأجانب كشاف المترجمين د ريم بسيوني مكتبة مصر

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