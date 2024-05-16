الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. رئيس الترجى يستقبل بعثة الأهلى فى المطار

رئيس الترجي يستقبل
رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي

حرص حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي في تونس العاصمة.

ورحب رئيس الترجي ببعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، التي وصلت منذ قليل إلى تونس، في ظل العلاقات القوية بين الناديين.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات.

وتتوجه البعثة إلى فندق الإقامة بعد قليل، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي.

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موعد مباراة الأهلي والترجي

وسيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على الترجي التونسي، على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها 18 مايو الجاري.

وتمتلك القناة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

غيابات الأهلي في مباراة الترجي التونسي

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد 7 لاعبين عن صفوف الفريق إما لأسباب فنية أو بسبب الإصابة.

واستبعد كولر كلًا من، حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وكريستو وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

كما تم استبعاد أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

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