الأربعاء 15 مايو 2024
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سياسي

أبوهميلة يهنئ قناة القاهرة الإخبارية لفوزها بجائزة التميز الإعلامى العربى لعام 2024

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة

تقدم اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بخالص التهنئة لفضائية "القاهرة الإخبارية" لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، مؤكدًا أن القناة تتميز بالمهنية العالية في تغطية الأحداث ونقلها للجمهور في مصر وخارجها.

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تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات

وقال أبوهميلة، إن قناة "القاهرة الإخبارية" تستحق هذه الجائزة وبجدارة لما تقدمه من محتوى يتميز بالمهنية الإعلامية والتزامها بميثاق الشرف الإعلامي، كما يتميز الإعلاميون العاملون بها بالثقافة العالية والتميز في عرض المعلومة وإيصالها للمشاهدين بكل سلاسة، مشيرًا إلى أن القناة تمثل صوت مصر الإخباري وتنقل الأحداث لحظة بلحظة وأصبحت تنافس قنوات عربية إخبارية كبيرة وقديمة، مقدمًا التهنئة للكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القناة على تميزه ومهنيته في إدارة هذا الصرح الإعلامي الكبير.

وقد فازت قناة "القاهرة الإخبارية" بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، عن التقرير التليفزيوني، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز، التي ستعقد على هامش أعمال الدورة الـ54 لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في مملكة البحرين، خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري.

اللواء محمد صلاح أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري قناة القاهرة الإخبارية جائزة التميز الإعلامي أحمد الطاهري

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