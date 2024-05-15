أبوهميلة يهنئ قناة القاهرة الإخبارية لفوزها بجائزة التميز الإعلامى العربى لعام 2024

تقدم اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بخالص التهنئة لفضائية "القاهرة الإخبارية" لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، مؤكدًا أن القناة تتميز بالمهنية العالية في تغطية الأحداث ونقلها للجمهور في مصر وخارجها.

وقال أبوهميلة، إن قناة "القاهرة الإخبارية" تستحق هذه الجائزة وبجدارة لما تقدمه من محتوى يتميز بالمهنية الإعلامية والتزامها بميثاق الشرف الإعلامي، كما يتميز الإعلاميون العاملون بها بالثقافة العالية والتميز في عرض المعلومة وإيصالها للمشاهدين بكل سلاسة، مشيرًا إلى أن القناة تمثل صوت مصر الإخباري وتنقل الأحداث لحظة بلحظة وأصبحت تنافس قنوات عربية إخبارية كبيرة وقديمة، مقدمًا التهنئة للكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القناة على تميزه ومهنيته في إدارة هذا الصرح الإعلامي الكبير.

وقد فازت قناة "القاهرة الإخبارية" بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، عن التقرير التليفزيوني، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز، التي ستعقد على هامش أعمال الدورة الـ54 لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في مملكة البحرين، خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري.