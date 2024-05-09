يشغل أذهان متابعو الأحداث الجارية والأخبار بشكل شبه يومي معرفة تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات عبر جوجل، حيث أن هذه القناة تعد من أهم القنوات التي تمكنت من جذب الكثير من المشاهدين إليها، وذلك لما تقدمه من أحداث البلاد وتكون بجودة عالية وبصورة واضحة.

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير تردد قناة القاهرة الاخبارية الجديد، وكيفية ضبط تردد قناة القاهرة الاخبارية.

تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد

وتعتبر قناة القاهرة الاخبارية هي من اهم القنوات التي ستقوم بنقل البرامج الاخبارية الناقلة لكافة أحداث البلاد الحصرية وتكون بجودة عالية وبصوت وصورة واضحين، وكما أنها ستقوم بتغطية الأحداث عن العالم ومتابعة جميع القضايا الإقليمية والعالمية بمدار الـ24 ساعة متواصلة، حيث تقوم قناة القاهرة الإخبارية بنقل كافة الأحداث التي سيتم نقلها على المستوى المحلي والمستوى العالمي، كما أنها لديها فريق عمل مميز من كافة المراسلين المحترفين الذين يعملون على نقل الأحداث الجارية بمدار الـ24 ساعة.

تردد قناة القاهرة على النايل سات

القمر الصناعي في قناة القاهرة الاخبارية: النايل سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز في قناة القاهرة الإخبارية: 27500.

برامج قناة القاهرة الاخبارية

إليكم برامج قناة القاهرة الاخبارية التي ستقوم بنقلها في القمر الصناعي النايل سات:

برنامج واجه الحقيقة. برنامج هذا المساء. برنامج ثم ماذا حدث. برنامج صباح جديد. برنامج العالم شرقًا. برنامج عايش. برنامج 10 داونينج ستريت. برنامج دوري النقاد. برنامج عين على أمريكا.

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كيفية ضبط تردد قناة القاهرة الاخبارية