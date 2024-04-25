تردد قناة الحياة الجديدة 2024 على النايل سات

تردد قنوات الحياة الجديدة 2024 على النايل سات، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

تردد قناة الحياة على النايل سات 2024

القمر الصناعى: النايل سات

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحياة 1 .."الحمراء"

القمر الصناعي: النايل سات

تردد 12206

الاستقطاب : الأفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الحياة 2 على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

تردد 12015

الاستقطاب: العمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز 27500

تردد قناة الحياة 3.."بنفسجى"

القمر الصناعى: النايل سات

التردد 12437

الاستقطاب :العمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز:27500

تردد قناة الحياة الآن

القمر الصناعي :نايل سات

تردد 11487

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز: 27500

تردد قناة الحياة الأزرق على النايل سات

التردد 12437

الاستقطاب العمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

تردد الحياة مسلسلات على النايل سات

التردد 10892

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

تردد قناة الحياة والناس على النايل سات 2024

تردد 12207

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز:27500

تردد قناة الحياة البرتقالية على النايل سات 2024

التردد 10892

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز:27500

تردد قناة الحياة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 2024

التردد 11219

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز: 27500

تردد قناة الحياة كوميدى ويف على النايل سات 2024

تردد 12379

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز :27500

طرق تنزيل قنوات الحياة على التلفزيون

لتنزيل قنوات الحياة المختلفة على الرسيفر يمكن أتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات، بواسطة النقر على زر "مينو" الموجود على ريموت الرسيفر

الضغط على الأيقونة الخاصة بالبرمجة أو التركيب، أو التثبيت

سيطلب إدخال رقم سري

اكتب الكود (0000) لاستكمال الخطوات

من القائمة التى تظهر على شاشة التلفزيون ، انقر على أيقونة الترددات

اضغط على الزر المخصص للإضافة من الريموت، حسب لونه الظاهر على الشاشة

اكتب تردد قناة الحياة الجديد "حسب القناة المرغوب إنزالها"

الضغط على كلمة موافق

بعد الانتهاء من التحميل، اضغط على نعم ليتم حفظ القناة.