تردد قناة المجد للقرآن 2024 عبر النايل سات والقمر سات ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الآونة الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

تردد قناة المجد للقرآن 2024 عبر النايل سات والقمر سات

تردد قناة المجد للقران 2024 عبر النايل سات :

القمر الصناعى :النايل سات

التردد:11372

الاستقطاب: الأفقي

الوجهة: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: 27500

HD الجودة:

SD تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024 نايل سات

القمر الصناعي :نايل سات

التردد: 11372

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

⅚معامل تصحيح الخطأ

SD الجودة القناة:

تعرف على تردد قناة المجد العامة الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11173

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

⅚معامل تصحيح الخطأ:

HD الجودة القناة:

تردد قناة المجد الجديدة على عرب سات 2024

القمر الصناعى :عرب سات

التردد: 12054 – 12053

الاستقطاب: الأفقي

القمر الصناعي: عرب سات

الوجهة: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: 27500

SD الجودة:

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024 على "هوت بيرد"

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 11766

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

⅚معامل تصحيح الخطأ:

HD الجودة القناة

تعرف على تردد قناة النور للقرءان الكريم :

تردد قناة النور للقرآن الكريم على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

SD الجودة:

تردد قناة الشيخ العفاسي الجديد 2024

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10727

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة تايم قرآن الجديدة 2024

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

SD الجودة:

تردد قناة أهل القرآن الفضائية 2024

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12398

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

HDالجودة:

تردد السعودية قرآن 2024 على النايل سات

القمر الصناعي

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

SD الجودة: