السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة المجد للقرآن 2024 عبر النايل سات والقمر سات

قناة المجد
قناة المجد

تردد قناة المجد للقرآن 2024 عبر النايل سات والقمر سات ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الآونة الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

تردد قناة المجد للقران 2024 على جميع الأقمار الصناعية

"لو عايز تخس فى رمضان".. 3 فواكه مفيدة في مكافحة السمنة

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

تردد قناة المجد للقرآن 2024 عبر النايل سات والقمر سات 

 

تردد قناة المجد للقران 2024 عبر النايل سات :

القمر الصناعى :النايل سات 

التردد:11372

الاستقطاب: الأفقي

الوجهة: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: 27500

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2024

HD الجودة: 

 

SD تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024 نايل سات  

القمر الصناعي :نايل سات 

التردد: 11372

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

⅚معامل تصحيح الخطأ

SD الجودة القناة: 

 

تعرف على تردد قناة المجد العامة الجديد 2024 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11173

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

⅚معامل تصحيح الخطأ: 

HD الجودة القناة:

 

تردد قناة المجد الجديدة على عرب سات 2024

القمر الصناعى  :عرب سات

التردد: 12054 – 12053

الاستقطاب: الأفقي

القمر الصناعي: عرب سات

الوجهة: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: 27500

SD الجودة:  

 

تردد قناة المجد للقرآن الكريم  2024 على "هوت بيرد" 

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 11766

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

⅚معامل تصحيح الخطأ:

HD الجودة القناة 

 

تعرف على تردد قناة النور للقرءان الكريم :

تردد قناة النور للقرآن الكريم على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

SD الجودة: 

 

تردد قناة الشيخ العفاسي الجديد 2024

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10727

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد قناة تايم قرآن الجديدة 2024 

 

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

SD الجودة: 

 

تردد قناة أهل القرآن الفضائية 2024 

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12398

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

HDالجودة:

 

تردد السعودية قرآن 2024 على النايل سات 

القمر الصناعي 

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

SD الجودة:   

تردد قناة المجد للقرآن مغربية النايل سات القمر سات تردد قناة المجد

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. قناة on تروج لشخصية ديانا رحمة فى "مليحة"

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. فريق الأمم المتحدة يزور ضحايا "مجزرة الرشيد" ويكشف تعرضهم لإطلاق النار

عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

عاجل.. البيت الأبيض يكشف عن اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة لمدة 6 أسابيع

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة