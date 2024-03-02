تردد قناة المجد للقرآن 2024 عبر النايل سات والقمر سات
تردد قناة المجد للقرآن 2024 عبر النايل سات والقمر سات ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الآونة الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .
الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :
تردد قناة المجد للقرآن 2024 عبر النايل سات والقمر سات
تردد قناة المجد للقران 2024 عبر النايل سات :
القمر الصناعى :النايل سات
التردد:11372
الاستقطاب: الأفقي
الوجهة: 3/4
معامل تصحيح الخطأ: 27500
HD الجودة:
SD تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024 نايل سات
القمر الصناعي :نايل سات
التردد: 11372
الإستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
⅚معامل تصحيح الخطأ
SD الجودة القناة:
تعرف على تردد قناة المجد العامة الجديد 2024
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11173
الإستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
⅚معامل تصحيح الخطأ:
HD الجودة القناة:
تردد قناة المجد الجديدة على عرب سات 2024
القمر الصناعى :عرب سات
التردد: 12054 – 12053
الاستقطاب: الأفقي
القمر الصناعي: عرب سات
الوجهة: 3/4
معامل تصحيح الخطأ: 27500
SD الجودة:
تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024 على "هوت بيرد"
القمر الصناعي: هوت بيرد
التردد: 11766
الإستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
⅚معامل تصحيح الخطأ:
HD الجودة القناة
تعرف على تردد قناة النور للقرءان الكريم :
تردد قناة النور للقرآن الكريم على النايل سات
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي
معامل الترميز: 27500
SD الجودة:
تردد قناة الشيخ العفاسي الجديد 2024
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 10727
الاستقطاب: أفقي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة تايم قرآن الجديدة 2024
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11603
الاستقطاب: أفقي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
SD الجودة:
تردد قناة أهل القرآن الفضائية 2024
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12398
الاستقطاب: عمودي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
HDالجودة:
تردد السعودية قرآن 2024 على النايل سات
القمر الصناعي
التردد: 12149
الاستقطاب: أفقي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
SD الجودة: