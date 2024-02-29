الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة المجد للقران 2024 على جميع الأقمار الصناعية

قناة المجد
قناة المجد

تردد قناة المجد للقران 2024 على جميع الأقمار الصناعية، من الموضوعات التى يتزايد البحث عنها عبر مؤشر “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة المجد للقران الكريم

القمر الصناعى :النايل سات 

التردد:11372

الاستقطاب: الأفقي

الوجهة: ثلاثة أرباع

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم نايل سات 2024 

القمر الصناعي :نايل سات 

التردد: 11372

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

⅚معامل تصحيح الخطأ

الجودة القناة: SD.

تردد قناة المجد العامة الجديد 2024 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11173

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

⅚معامل تصحيح الخطأ: 

الجودة القناة: HD.

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تردد قناة المجد الجديدة على عرب سات 2024

القمر الصناعى  :عرب سات

التردد: 12054 – 12053

الاستقطاب: الأفقي

القمر الصناعي: عرب سات

الوجهة: ثلاثة أرباع

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: SD.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 11766

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

⅚معامل تصحيح الخطأ: 

 الجودة القناة: HD.

مميزات قناة المجد للقرآن الكريم

قناة مجانية يتم بثها دون اشتراك وذلك عبر القمر الصناعى عرب سات أو القمر الصناعى نايل سات وبذلك هى متاحة للجميع

تقدم تلك القناة أربعة وعشرون ساعة من التلاوة لآيات القرآن الكريم وذلك بأصوات فئة من الشيوخ وعلماء الدين 

من شيوخ القناة الذين تعتمد عليهم فى بث أيات الذكر الحكيم الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد أبو سنينة، إضافة لذلك الشيخ طارق إبراهيم، الشيخ عبد المحسن القاسم، هذا بالإضافة إلى ترجمة بعض من آيات القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية و عرض برامج التفسير وقصص الأنبياء.

قوم القناة بعرض تلاوات سور وآيات القرآن الكريم بروايات مختلفة منها رواية حفص عن عاصم إلى جانب رواية أبي الحارث عن الكسائي ورواية ورش عن نافع ورواية الدوري عن أبي عمرو.

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تردد قناة المجد للقران 2024 الاقمار الصناعية نايل سات عرب سات 2024

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