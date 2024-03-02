السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة أون دراما الجديد 2024على النايل سات

قناة أون دراما
قناة أون دراما

 تردد قناة "أون دراما" الجديد 2024 على النايل سات 2024، من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات الماضية على مؤشر البحث جوجل.

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تردد قناة "أون دراما" الجديد على النايل سات 2024 وأهم مسلسلات رمضان

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفصيل التي تحيط بهذا الأمر :

تردد قناة أون دراما الجديد 2024 على النايل سات 

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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خطوات ضبط القناة على جهازك

لضبط قناة "اون دراما" على الريسيفير لابد من أتباع الخطوات التالية:

فتح زر القائمة من الريموت الكنترول. 

فتح قائمه الإعدادات، والضغط بعدها على التركيب اليدوي.

تظهر أمامك قائمة تطلب ادخال بيانات تردد القناة على حسب كل قمر صناعي.

كتابة بيانات تردد القناة السابق ذكرها ثم الضغط على تأكيد.

التأكد من كتابة بيانات التردد بشكل صحيح.

الضغط على كلمة بحث.

الضغط على كلمة حفظ، وبذلك يتم تنزيل القناة.

أهم مسلسلات رمضان 2024 

ــ مسلسل «الكبير أوي» رمضان 2024

تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

بطولة: أحمد مكي أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم.

ــ مسلسل «الحشاشين» مسلسلات رمضان 2024

إخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال.

بطولة: كريم عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال.

ــ مسلسل «المداح 4» مسلسلات رمضان 2024

تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

بطولة :حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز.

ــ مسلسل «صيد العقارب» رمضان 2024

تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

بطولة: غادة عبدالرازق رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.

ــ مسلسل «إمبراطورية ميم» مسلسلات رمضان 2024

تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

بطولة: خالد النبوى نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبد العزيز.

ــ مسلسل «بيت الرفاعي» مسلسلات رمضان 2024

تأليف بيتر ميمي، إخراج: أحمد نادر جلال.

بطولة: أمير كرارة أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل.

ــ مسلسل «العتاولة» مسلسلات رمضان 2024

تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

بطولة :أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي.

ــ مسلسل «حق عرب» مسلسلات رمضان 2024

تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

بطولة: أحمد العوضي رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان.

تردد قناة أون دراما مغربية النايل سات

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