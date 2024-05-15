في خطوات بسيطة.. كيف تحمي بشرتك من الجفاف والتقشر خلال فصل الصيف

يعاني الكثير من الناس خلال فترة فصل الصيف من جفاف بشرتهم وتقشرها، ولمحاربة البشرة الجافة والمتقشرة خلال فصل الصيف، من الضروري اتباع روتين مرطب للعناية بالبشرة وذلك لتخفيف مشاكل البشرة.

وحسب موقع Hindustan times فإن هناك استراتيجيات للعناية بالبشرة وتساعد على الترطيب بشكل كبير، في هذا الموسم الحار.

وقد أوصى الدكتور أكشاي باترا، طبيب الجلدية قائلا: “ابدأ بشرب كمية كبيرة من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب العام للجسم، وهو أمر ضروري للحصول على بشرة الناعمة، وبعد الاستحمام، قو بوضع مرطبًا مصممًا خصيصًا لنوع بشرتك، يكون غنيًا بالمكونات المرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين، وحتى في الأيام الغائمة، يجب حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية باستخدام كريم الوقاية من الشمس SPF 30 يوميًا لتجنب حروق الشمس والحفاظ على صحة الجلد، والقيام بعمل تقشير بسيط في المنزل من القهوة والسكر الخشن، فهذا المقشر اللطيف والمنتظم يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتعزيز امتصاص المرطبات.

وأضاف: “يجب على الأفراد أيضًا استخدام مرطبات تعتمد على المعالجة المثالية، تكون غنية بالمكونات الطبيعية مثل البابونج والصبار، التي توفر ترطيبًا لطيفًا للبشرة الجافة والمتقشرة في الصيف، ويمكن أيضًا لزيت جوز الهند وزبدة الشيا وحمض الهيالورونيك تجديد الرطوبة، مع تجنب المواد الكيميائية القاسية، حيث تعمل هذه العلاجات على تهدئة وتغذية البشرة واستعادة حيويتها تحت شمس الصيف".

وقد اقترح بعض الخطوات التي من شأنها ترطيب البشرة بشكل عميق: "ابدأ باستخدام منظفات لطيفة لا تزيل الزيوت الطبيعية، تليها الأمصال المرطبة التي تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك، حيث يجب استخدام المرطبات التي تحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا أو الجلسرين بسخاء، يساعد التقشير المنتظم على إزالة خلايا الجلد الميتة، ويمنع التقشر.

قم بترطيب بشرتك من الداخل عن طريق شرب الكثير من الماء يوميًا ودمج الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات ومضادات الأكسدة في نظامك الغذائي.

واحمي بشرتك من العوامل البيئية القاسية باستخدام الملابس المناسبة القطنية الخفيفة حتى تساعد على حماية بشرتك من أشعة الشمس وتكون لطيفة عليها وتمنع الاحتكاك وحدوث الالتهابات، واختاري استخدام الماء الفاتر بدلًا من الاستحمام بالماء الساخن لتجنب تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.

و أخيرًا، ضعي كريم ليلي غني قبل النوم لتوفير ترطيب إضافي أثناء النوم، ويحتوي على مكونات مثل السيراميد والسكوالان لتقوية حاجز رطوبة البشرة، وللحفاظ على بشرة رطبة وصحية، التزمي بروتينك للحصول على أفضل النتائج.