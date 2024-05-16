تشيلسى يحقق فوزًا صعبًا على برايتون فى البريميرليج

حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبًا على مضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 34 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي البلوز كول بالمر وكريستوفر نكونكو في الدقيقتين 34 و64 بينما جاء هدف برياتون الوحيد عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

ارتفع رصيد تشيلسي عند 60 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد برايتون عند 48 نقطة في المركز العاشر.

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أحداث المباراة

تشيلسي بدأ المباراة بقوة وسدد نوني مادويك كرة قوية في الدقيقة الثالثة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بارت فيربروجن ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ركلة ركنية جديدة لبرايتون على يمين مرمى تشيلسي، نفذها باسكال جروس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى مناطق وسط الملعب.

في الدقيقة 18 حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح تشيلسي بعد عرقلة لمهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء من فاكوندو بونانوتي.

بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة ألغى قرار ركلة الجزاء بعد التأكد من عدم وجود خطأ على لاعب برايتون.

في الدقيقة 26 تسديدة قوية عن طريق مالو جيوستو لاعب تشيلسي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وجاء الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقىة 34 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق مارك كوكوريا إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كول بالمر برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل نيكولاس جاكسون هدف ثاني لصالح البلوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول لكن تم إلغائه لوجود تسلل.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، هدف محقق ضائع لبرايتون بتسديدة قوية عن طريق سيمون أدينجرا من داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

في الشوط الثاني كثف فريق برايتون من محاولاته، وشهدت الدقيقة 57 محاولة هجومية خطيرة لبرايتون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها باسكال جروس برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

الهدف الثاني لصالح البلوز سجله كريستوفر نكونكو في الدقيقة 65 بعد تمريرة بينية عن طريق مالو جيوستو تجاه كريستوفر نكونكو المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

في الدقيقة 89 حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه رييس جيمس لاعب تشيلسي بعد تدخل عنيف للغاية على لاعب برايتون.

وسجل برايتون هدفه الوحيد بعد تمريرة بينية عن طريق جواو بيدرو تجاه زميله داني ويلبيك المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

