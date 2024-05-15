جاكسون ومودريك يقودان هجوم تشيلسي لمباراة برايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق برايتون ألبيون في المباراة المؤجلة من الجولة الـ34 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

تشكيل تشيلسي لمباراة برايتون ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز

ويقود نيكولاس جاكسون هجوم فريق تشيلسي في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالون جوستو، تريفوه تشالوباه، بادياشيلي، مارك كوكريلا.

وسط الملعب: موسيس كايسيدو، كونور كالاجير، كول بالمر.

الهجوم: نوني مادويكي، نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك.

فيما جاءت دكة بدلاء تشيلسي على النحو الآتي: "ماركوس بتينلي، ريس جيمس، تياجو سيلفا، بن تشيلول، ليفي كولويل، كاسادي، أوجوتشوكو، رحيم ستيرلينج، كريستوفر نكونكو".

ويتطلع فريق تشيلسي لتحقيق الانتصار في مباراة الليلة والاستمرار على النتائج الإيجابية بعد الفوز الذي حققه في مباراة الجولات الثلاثة الماضية والتي بدأها بالفوز على توتنهام هوتسبير ثم الانتصار على وست هام يونايتد ونوتنجهام فورست بعد أن أنهى حالة اللا انتصار التي عاشها الفريق في المباريات الثلاثة التي سبقت مباراة توتنهام.

فيما يتطلع فريق برايتون لتحقيق الفوز والاقتراب من إنهاء الموسم بشكل جيد بعد انتهاء فرصه في احتلال مركز مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين لهم من أجل إنهاء الموسم بالفوز.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، مقابل 48 نقطة لفريق برايتون ألبيون يحتل بها المركز العاشر في جدول الترتيب.

ويغيب عن تشيلسي في مباراة اليوم كلًا من: " إنزو فيرنانديز، ويسلي فوفانا، روميو لافيا، روبرتو سانشيز" للإصابة.

فيما يغيب عن فريق برايتون كلًا من: "بيرفيس إستوبنيان، سولي مارش، كارو ميتوما، جيمس ميلنر، إيفان فيرجسو، جاك هينشيلوود، جان باول فان هيك".