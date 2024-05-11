تشيلسي يهزم نوتنجهام فورست بثلاثية ويواصل

انتصر تشيلسي على مضيفه نوتنجهام فورست في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفرض تشيلسي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متوسطًا وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وافتتح ميخايلو مودريك التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة 8 بصناعة من كول بالمر.

وحاول فريق نوتنجهام فورست تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية، وسجله ويلي بولي في الدقيقة 16.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو تشيلسي كرتين على المرمى من 5 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 10 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ فريق تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 71% مقابل 29% لفريق نوتنجهام فورست.

واستمر استحواذ تشيلسي على الكرة في الشوط الثاني وكذلك استمر الأداء الهجومي بين كلا الفريقين على نفس النسق.

وسجدل كالوم هودسون أودوي الهدف الثاني لفريق نوتنجهام في الدقيقة 75 بصناعة من زميله مورجان جيبس وايت.

وتعادل رحيم ستيرلينج لتشيلسي في الدقيقة 80 بصناعة موسيس كايسيدو.

وأضاف نيكولاس جاكسون الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 82.

وسدد لاعبو تشيلسي 4 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 19 محاولة لفريق نوتنجهام فورست وخرجت 15 كرة من الملعب.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 70% مقابل 30% لفريق نوتنجهام فورست.

ورفع تشيلسي رصيده لـ57 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 29 نقطة في المركز الـ17.