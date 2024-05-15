كيفية تحميل كتاب المفاهيم علمي رياضة للصف الثالث الثانوي

كتاب المفاهيم علمي رياضة.. ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلبة وطالبات الثانوية العامة، للحصول على كتيب المفاهيم، المتاح توفيره داخل اللجان الامتحانية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" كافة تفاصيل كتاب المفاهيم علمي رياضة خلال السطور التالية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 -2024

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وفرت ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي بجميع الشعب الدراسية سواء علمي علوم/ رياضة وأدبي، ومن المقرر ان تنطلق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي يوم 10 يونيو 2024 للمواد خارج المجموع ويوم 20 يونيو للمواد الأساسية حيث تستمر قرابة شهر.

ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي

وتضمن ورق المفاهيم التي أتاحتها الوزارة لجميع طلاب الثانوية العامة في الشعب الثلاث “علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي” على التالي:

- المعارف

- المفاهيم

- الخرائط

-القواعد

- المسائل الرياضية التي تتواجد في الكتاب المدرسي للطلاب.

أهمية كتاب المفاهيم الثانوية العامة

ويساعد كتاب مفاهيم علمي علوم لطلاب الثانوية العامة في فهم فكرة أسئلة الامتحان، حيث يتسلمها الطالب مع بداية الامتحان مع ورق الأسئلة والبابل شيت ثم يتم تسليمها مرة أخري بعد نهاية الامتحان.

ويهدف كتاب مفاهيم الثانوية العامة إلى توفير القواعد والقوانين التى يجب على الطالب حفظها لاستخدامها فى إجابة بعض الأسئلة فهو وسيلة لتوصيل الطالب للمعلومة الصحيحة والإجابة المطلوبة.

رابط كتاب المفاهيم علمي رياضة 2024

الآن يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة تحميل ورق المفاهيم لهذا العام الدراسي من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للدخول اضغط هنـــا

جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

