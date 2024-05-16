الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 مايو 2024

مواد البناء
مواد البناء

لم تحقق أسعار مواد البناء  ومنها سعر الحديد والأسمنت ، أي تقدم ملحوظ في أسعارها المتداولة في السوق المصري، مع ثبات الأسعار للعملات مقابل الجنيه المصري، وكذلك الثبات العالمي في سعر الحديد والأسمنت، وهو المحرك الأساسي لتحرك أسعار مواد البناء.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 مايو 2024 خلال معاملات السوق المصري من خلال المصانع الأكثر تداولًا وتعاملًا في السوق المصري.

سعر الحديد في مصر اليوم 

استقر سعر الحديد عند 41،000 جنيه في شركات  بشاي  والمصريين والمراكبي. 

وفي شركات العتال والجيوشي استقر سعر الحديد عند 39،000 جنيه. 

أما في شركات المعادي والكومي ومصر ستيل وسرحان وبيانكو استقر سعر الحديد عند 38،000 جنيه. 

وفي شركة عطيه استقر سعر الحديد عند 38،500 جنيه. 

اما الشركة الارخص في سعر الحديد فكانت شركة العشري، حيث بلغ 37،500 جنيه. 

سعر حديد عز في مصر اليوم 

واستقر سعر الحديد في شركة عز وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري عند  42،000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم 

استقر سعر أسمنت المعلم  عند 1،980 جنيه.

استقر سعر أسمنت السهم  عند 1،950 جنيه.

استقر سعر أسمنت الفهد  عند 1،940 جنيه.

استقر سعر أسمنت وادي النيل عند 1،950 جنيه.

استقر سعر العسكري بني سويف عند 1،960 جنيه.

استقر سعر أسمنت المسلح عند 2،020 جنيه.

 استقر سعر جنوب الوادي عند  1،960 جنيه.

استقر سعر أسمنت المخصوص عند 2،010 جنيه.

استقر سعر أسمنت السويس عند 2،020 جنيه.

استقر سعر أسمنت السويدي عند 2،140 جنيه.

استقر سعر أسمنت العسكري عند 1،950 جنيه.

استقر سعر أسمنت النصر عند 1،990 جنيه.

استقر سعر أسمنت حلوان عند 2،020 جنيه.

استقر سعر أسمنت المنيا  عند 2،000 جنيه.

استقر سعر أسمنت المهندس عند 2،100 جنيه.

استقر سعر أسمنت تايتان عند 2،030 جنيه.

استقر سعر أسمنت المصري عند 2،000 جنيه.

استقر سعر أسمنت الممتاز عند 2،100 جنيه.

استقر سعر أسمنت التعمير عند 2،030 جنيه.

استقر سعر أسمنت الصعيد عند 1،990 جنيه.

استقر سعر أسمنت أسيوط  عند 2،150 جنيه.

استقر سعر أسمنت المصريين عند 2،060 جنيه.

استقر سعر أسمنت العامرية عادة عند 2،195 جنيه.

استقر سعر أسمنت البرج عند 2،210 جنيه.

استقر سعر أسمنت الماكس عند  2،260 جنيه.

استقر سعر أسمنت النهضة عند 2،270 جنيه.

استقر سعر أسمنت أسوان  عند  2،180 جنيه.

استقر سعرأسمنت السد العالي عند 2،170 جنيه.

استقر سعر أسمنت قنا عند 2،310 جنيه.

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سعر الرمل والزلط 

 

سعر متر مكعب رمل ناعم   85 جنيه

سعر متر مكعب رمل خشن    100 جنيه

سعر متر مكعب زلط عادة      215 جنيه

سعر متر مكعب زلط فينو   310 جنيه

سعر متر مكعب زلط مخصوص  280 جنيه

سعر متر مكعب زلط سن2 مقاس 22   230 جنيه 

 

سعر الطوب 

سعر طوب أحمر مقاس    24×11×6 سم 1،000 جنيه

سعر طوب أحمر مقاس 24×11×12 سم   1،600 جنيه

سعر طوب أحمر مقاس 25×12×13 سم   2،300 جنيه

سعر طوب وردي مقاس 25×12×6 سم 3،135 جنيه

سعر طوب خفيف مقاس 60×20×20 سم   1،880 جنيه

سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس   40×20×20 سم   9،000 جنيه

سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس   40×20×12 سم   6،200 جنيه

سعر طوب أسمنتي مصمت مقاس   25×12×6 سم 1،500 جنيه

 

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