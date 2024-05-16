الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تغيرت العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر؟.. عماد الدين حسين يكشف لـ"الشاهد"

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن: "إسرائيل تتبع نهجا واضحا في الصراع الحالي، وهو إذ تم أسر أي جندي إسرائيلي وسيؤثر ذلك على أداء الجيش الإسرائيلي ضد الخصم، فليذهب هذا الأسير إلى الجحيم، فالاحتلال لا ينوي أن يتعرض لأي معوقات في عملياته العسكرية بسبب الأسرى".

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن: "هذا النهج جديد في العقيدة العسكرية الإسرائيلية؛ لأن الاحتلال يرى أنه إذ خضع لفكرة أن الجيش الإسرائيلي لن يحارب بسبب وجود أسرى محتجزين لدى حركة حماس، فبالتالي سترضخ لكافة مطالب الطرف الآخر".

وتابع: "العقيدة الأمنية الإسرائيلية تغيرت بشكل كامل بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وتم تفعيل هذه المبادئ الجديدة بنجاح، حتى وصل الأمر أن حركة حماس نفسها تصدر مقاطع فيديو للمحتجزين وتقول إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عن الأسرى المحتجزين لديها، وذلك لأن حكومة نتنياهو لا ترى إلا هدفها الأسمى الآن، وهو تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل والقضاء على حماس".

واستكمل: "الحكومة الإسرائيلية تحسب الأمر من خلال تجنب الخسارة الأكبر، فهي على استعداد كامل لخسارة كافة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس مقابل تدمير قطاع غزة بأكمله وجعله منطقة غير قابلة للعيش".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز غزة قطاع غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي مصر وفلسطين القضية الفلسطينية إسرائيل فلسطين جرائم الاحتلال جريمة حرب القانون الدولي محاكمة إسرائيل رفح اقتحام رفح شهداء غزة حرب غزة عماد الدين حسين

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 10 غارات إسرائيلية تستهدف محيط بعلبك والبقاع شرقى لبنان (فيديو)

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": فصائل عراقية تضرب هدف إسرائيلى حيوى فى إيلات

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

"معطر جو" يتسبب فى قفز سيدتين من "توك توك" وإصابتهما بالدقهلية

السيطرة على حريق عقار فى طلخا بالدقهلية.. و 3 مصابين باختناقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة

نتنياهو يعترف بوجود "خلاف" مع واشنطن بشأن الهجوم العسكرى على رفح