مانشستر يونايتد يحقق فوزًا صعبًا على نيوكاسل يونايتد فى البريميرليج

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية اليونايتد كل من كوبي ماينو في الدقيقة 32 وأماد ديالو في الدقيقة 58 وراسموس هويلوند في الدقيقة 85.

وسجل هدفي نيوكاسل كل من أنتوني جوردون في الدقيقة 49 ولويس هال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد عند 57 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 57 نقطة في المركز السابع.

اقرأ أيضا.. تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

أحداث المباراة

المباراة بدأت بحذر من جانب الفريقين.

وشهدت الدقيقة العاشرة، ركلة حرة مباشرة لمانشستر يونايتد بالقرب من حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل المنطقة أبعدها الحارس بقبضة اليد إلى حدود المنطقة لتجد متابعة من كاسيميرو بتسديدة مباشرة مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

محاولة هجومية لمانشستر يونايتد بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق برونو فيرنانديز إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سكوت ماكتوميناي برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة.

في الدقيقة 16 ركلة ركنية لمانشستر يونايتد على يسار مرمى نيوكاسل يونايتد، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت لأليخاندرو جارناتشو الذي أطلق تسديدة ضعيفة غير متقنة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

في الدقيقة 22 تسديدة قوية عن طريق لويس هال لاعب نيوكاسل يونايتد من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أندري أونانا بثبات.

في الدقيقة 27 هدف محقق ضائع لمانشستر يونايتد بعد توغل مميز من أليخاندرو جارناتشو لمنطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاه بتسديدة تصدى لها الحارس ببراعة.

وجاء هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد بعد هجمة منظمة من لاعبي مانشستر يونايتد بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أماد ديالو بتمريرة تجاه كوبي ماينو المتمركز دون رقابة دفاعية داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 37 هدف محقق ضائع لنيوكاسل يونايتد بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها لويس دانك برأسية كادت تسكن الشباك لولا تألق كاسيميرو في ابعاد الكرة من على خط المرمى تماما.

وتعادل نيوكاسل في الدقيقة 49 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق جاكوب ميرفي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أنتوني جوردون بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

في الدقيقة 53 هدف محقق ضائع لنيوكاسل يونايتد بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها أليكساندر إيزاك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء كادت تهدد المرمى لولا تدخل سفيان مرابط في الوقت المناسب وابعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 58 سجل اليونايتد الهدف الثاني بعد ركلة ركنية على يمين مرمى نيوكاسل يونايتد، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الدفاع من ابعادها بشكل جيد لتجد متابعة من أماد ديالو بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

في الدقيقة 67 محاولة هجومية خطيرة لنيوكاسل يونايتد بتسديدة عن طريق جويلينتون من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أندري أونانا ببراعة وأنقذ مرماه.

وتمكن هويلوند من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 بعد هجمة منظمة من لاعبي مانشستر يونايتد بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها راسموس هويلوند بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص نيوكاسل الفارق في الدقيقة 92 بعد ركلة ركنية لنيوكاسل يونايتد على يسار مرمى مانشستر يونايتد، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الدفاع من ابعادها بشكل جيد لتجد متابعة من لويس هال بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

