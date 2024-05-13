لافتات مؤيدة للرئيس والدولة.. أول فيديو من مؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة

تتواصل التجهيزات في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، استعدادًا لانطلاق ثاني مؤتمرات اتحاد القبائل العربية.

ورصد مقطع فيديو؛ التجهيزات الأخيرة للمؤتمر بالمنصورية، حيث من المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، إلى جانب حضور قيادات شعبية على رأسهم رموز القبائل العربية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد.

وأوضح الفيديو انتشارًا للافتات المؤيدة للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأييدًا لمجهود اتحاد القبائل العربية في أهدافهم الداعمة للدولة المصرية.