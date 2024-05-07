فى بيان له.. معهد الفلك يحدد موعد ميلاد هلال ذوالقعدة فى مصر

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا بعد ظهر الثلاثاء، كشف فيه تفاصيل رؤية هلال شهر ذوالقعدة، وموعد ولادة الهلال.

موعد رؤية هلال ذوالقعدة

وقال المعهد في بيانه الذي تلقت "الدستور" نسخة منه، إن هلال شهر ذوالقعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من شوال 1445، الموافق 8 مايو 2024 (يوم الرؤية).

وأضاف الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس معهد الفلك، أن الهلال الجديد يبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في سماء مكة المكرمة، و38 دقيقة في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال مددًا تتراوح من 32 إلى 40 دقيقة، ويبقى في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 8 و48 دقيقة.

وأشار المعهد إلى أنه بهذا تكون غرة شهر ذوالقعدة 1445 هجرية يوم الخميس 9 مايو، وفقًا للحسابات الفلكية.