الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اتحاد القبائل العربية يعقد مؤتمرًا جماهيريًا فى الجيزة غدًا

اتحاد القبائل العربية
اتحاد القبائل العربية

يعقد اتحاد القبائل العربية مؤتمرًا جماهيريًا لأعضاء الاتحاد بالجيزة غدًا، بحضور عدد من قيادات الاتحاد ورموزه.

وصرح الكاتب الصحفي مصطفى بكري، المتحدث الرسمي للاتحاد، بأن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة يأتي تنفيذًا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد في الثاني من مايو الجاري، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد.

وأضاف "بكري" أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تفعيلًا لدور الاتحاد في دعم المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المجالات.

 

اتحاد القبائل العربية الجيزة الشيخ إبراهيم العرجاني مصطفى بكرى الصحفي مصطفى بكري ابراهيم العرجاني

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