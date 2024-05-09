مصطفى بكري: تدشين اتحاد القبائل العربية هدفه لم الشمل

قال الإعلامي مصطفى بكري، أنه في عهد الرئيس السيسي بدأ النظر لأهالي سيناء، والمشايخ ساهموا كثيرا في احتواء المشكلات بمختلف المناطق، معبرًا:" الدولة المصرية والرئيس السيسي يحتاج ظهيرًا سياسيًا واتحاد القبائل ضمن هذا الظهير".

جهود الجيش المصري

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”:" أفتخر بجيش مصر الذى حمى مؤسسات الدولة، ولا أحد يزايد على وطنيتي، ومصر وطننا جميعا ونريد لم الشمل، باستثناء جماعات الشر".

ما بعد أحداث يناير

وتابع:" الجيش المصري بعد أحداث 25 يناير، عمل على حماية الدولة ومؤسساتها، ونزل للشوراع، لمواجهة محاولات الجماعات الإرهابية لإسقاط الدولة، وشن هجمات على رجال الشرطة".

واستطرد:" جيش مصر العظيم واجه طوفان من المؤامرات وحمى الدولة المصرية، من فتنة كبرى، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة تحملوا ما تنوء عنه الجبال خاصة بعد تطاول البعض على تلك المؤسسة العظيمة".