مصطفى بكرى: البعض يهاجم اتحاد القبائل العربية بنوايا متفرقة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتحاد القبائل العربية لا يعمل خارج إطار الشرعية القانونية، مؤكدًا: "اتحاد القبائل العربية سيتقدم خلال أسابيع قليلة، لوزارة التضامن الاجتماعي من أجل إنشاء جمعية ضمن الجمعيات الأهلية، التي ينظمها القانون رقم 149 لسنة 2019".

اتحاد القبائل العربية

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تنظيم داعش دمر منزل إبراهيم العرجاني ووصفه بالمرتد، مؤكدًا أن اتحاد القبائل ستكون له رسائل تنموية ومجتمعية.

دور اتحاد القبائل

وأضاف في حديثه، أن البعض يهاجم اتحاد القبائل العربية بنوايا متفرقة، بالرغم من الدور الفعال لهذا الاتحاد في الكثير من المواقف التاريخية.

وأشار إلى أن مشايخ القبائل ساهموا بدور كبير في احتواء المشكلات في سيناء وباقي المناطق، مؤكدًا أن اتحاد القبائل العربية ليس دوره مقتصرًا على سيناء فقط، بل هو اتحاد لكل القبائل العربية في أي مكان بمصر.