مصطفى بكرى: مصر من أكثر البلدان المعنية بالشعب الفلسطينى ومواقفه البطولية عبر التاريخ

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا لوقف حرب الإبادة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم، معبرًا:" الشعب المصري رفض بقلبه وعقله مبدأ التهجير القسري لشعب فلسطين بصورة قطعية".

الخطر الصهيوني على المنطقة

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القضية الفلسطينية قضية مصرية، حيث إن الدولة المصرية من أكثر البلدان المعنية بالشعب الفلسطيني ومواقفه البطولية عبر مر التاريخ، لذا أزمة فلسطين الحالية لا تغيب عن تفكير الشعب المصري.

وأضاف في حديثه، أن الخطر الإسرائيلي لن يقف عند حد معين، ولكن مصر حذرت من التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي في غزة وأثاره في المنطقة، مؤكدًا أن الموقف المصري وطني وعروبي في الأساس.

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بارتقاء ثلاثة شهداء إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين شمال مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

جرائم الحرب الصهيونية

كانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 60 شهيدًا و110 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.