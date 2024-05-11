ظاهرتان فلكيتان.. ماذا سيحدث في السماء هذا الأسبوع؟

يشهد الأسبوع الجاري ظاهرتان فلكيتان يُمكن مشاهدة إحداهما بالعين المجردة والثانية عن طريقة التلسكوب، على مدار 3 أيام، حيث يكون القمر على موعد مع اقترانين خلالهما.

وبحسب تقرير سابق نشره الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الظاهرتان الفلكيتان هذا الأسبوع تبدأ أولاهما غدًا "حينما يترائى القمر مقترنًا مع النجم بولوكس Pollux ، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حتى يبدأ المشهد في الغروب قرب منتصف الليل، علمًا بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية".

أما يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، فيترائى القمر مقترنًا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان في هذه الفترة، ولصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة، ننصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بعد منتصف الليل.

وقال الدكتور تادرس إن "الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط ".