السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ظاهرتان فلكيتان.. ماذا سيحدث في السماء هذا الأسبوع؟

ظواهر فلكية ـ أرشيفية
ظواهر فلكية ـ أرشيفية

يشهد الأسبوع الجاري ظاهرتان فلكيتان يُمكن مشاهدة إحداهما بالعين المجردة والثانية عن طريقة التلسكوب، على مدار 3 أيام، حيث يكون القمر على موعد مع اقترانين خلالهما.

وبحسب تقرير سابق نشره الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الظاهرتان الفلكيتان هذا الأسبوع تبدأ أولاهما غدًا "حينما يترائى القمر مقترنًا مع النجم بولوكس Pollux ، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حتى يبدأ المشهد في الغروب قرب منتصف الليل، علمًا بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية".

أما يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، فيترائى القمر مقترنًا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان في هذه الفترة، ولصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة، ننصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بعد منتصف الليل.

وقال الدكتور تادرس إن "الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط ".

الفلك ظاهرة فلكية الفلك هذا الأسبوع ظواهر فلكية معهد الفلك

مواد متعلقة

فى بيان له.. معهد الفلك يحدد موعد ميلاد هلال ذوالقعدة فى مصر

"طاير يا هوا".. اللحظات السعيدة فى احتفالات المصريين بشم النسيم (صور)

"ومضة".. طالبات بإعلام القاهرة يبحثن عن حلول للمشكلات المستقبلية

لحظة تاريخية.. مشهد اصطفاف المعدات لبدء تنفيذ مدينة السيسى فى رفح (فيديو)

"مجاهدى سيناء": قدمنا 750 شهيدًا فى معركتنا ضد الإرهاب

المؤتمر التأسيسى الأول لاتحاد القبائل العربية يعلن انطلاق العمل فى مدينة السيسى برفح

مصطفى بكرى: الرئيس وضع سيناء على خريطة التطوير

محطات الزلازل تُسجل هزتين أرضيتين فى مصر والبحر المتوسط

الأكثر قراءة

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. والعقوبة المتوقعة

كشفها الطب الشرعي.. ما المخدرات التي تعاطاها عصام صاصا قبل حادث الدائري؟

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟