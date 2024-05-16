الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو "أفريقية النواب" تهنئ الرئيس السيسى لمنحة جائزة "بطل السلام لعام 2024"

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة نيفين حمدي

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تكريمه من برلمان البحر المتوسط وحصوله على جائزة بطل السلام لعام 2024، في الاحتفالية العالمية بالبرتغال، وبحضور ممثلين لـ 43 دولة، قائلة: منح الرئيس لهذه الجائزة تكريم واجب وتقدير مستحق ومشرف للعرب جميعًا.

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نائب رئيس برلمان البحر المتوسط يشيد بمنح الرئيس السيسى جائزة "بطل السلام"

وأكدت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن جائزة "بطل السلام 2024" جاءت تقديرا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأعوام الماضية في الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، وتقديم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

وقالت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، إن تكريم الرئيس السيسي من برلمان البحر المتوسط، خير دليل لكافة قطاعات الدولة تحت قيادته الرشيدة لبحث كافة التحديات ونشر السلام، موضحة أن مصر ظلت وستظل دولة داعمة للسلام في الإقليم.

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وكان برلمان البحر المتوسط قد أعلن عن منح جائزة بطل السلام للرئيس السيسي  في عام 2024، تقديرا لجهوده البارزة والمتواصلة من أجل الوصول لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، وتقديم وتسهيل إيصال المساعدات الحيوية إلى السكان الفلسطينيين، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وفتح أفق حقيقي للوصول لحل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يتوافق مع الشرعية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة.

وثمن برلمان البحر المتوسط قيادة الرئيس السيسي ودوره الذي لا غنى عنه في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما حيا رفضه أي مساع لتهجير الشعب الفلسطيني وجهوده المتواصلة لمنع المزيد من تصعيد القتال أو توسعه إلى مناطق جديدة، بما يجنب شعوب المنطقة والعالم ويلات حرب موسعة يصعب تصور مداها.

حزب حماة الوطن عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب النائبة نيفين حمدي جائزة بطل السلام 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي

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