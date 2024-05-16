الخميس 16 مايو 2024
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اقتصاد

رئيس تنمية العشار يتابع مشاريع المرافق والصرف والمعمل بالعاشر (صور)

مسئولي قطاع المرافق
مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر

استقبل المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان  المهندس اشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة  المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروعات للمرافق  والبنية  التحتية  بمقر الجهاز وقد رافقه في جولته  المهندس محمد بيومي المشرف العام على التشغيل والصيانه. 
 

 

 

جولة مكوكية لمسئولي المرافق بالمجتمعات العمرانية بالعاشر 

 

وقد أستهل المهندس أشرف فتحي جولتة  والوفد المرافق له بعض المشروعات  بالمدينة حيث تم المرور على مشروعات محطات الصرف الصحي والصرف الصناعى  تابع   
تنفيذ  الأعمال  بمحطة الصرف الصحي الصناعى رقم 4 والتي تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية وكذا مدينة بدر والعاصمة الأدارية الجديدة  

 

وخلال جولة  استقبال مهندس ياسر السروي المشرف العام على محطات وشبكات الصرف الصحي  مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية لمشروعات المرافق حيث أستعرض  مسؤلي المحطه بشرح وافى لمراحل مياه الصرف الصحي 


وقد تابع مسئولي المرافق بهيئة المجتمعات بالمرور علي عنبر الطلمبات ولوحات التشغيل ثم تفقد مبنى المولد الكهربي الذي يقوم بتشغيل المحطه  وتم المرور على محطه معالجه الصرف الصحي 100000 الف متر مكعب لكل يوم 


و فى سياق متصل  استقبالت الكيميائيه  ريهام بدر رئيس قطاع المعامل ومسؤلي المعمل حيث قامت بشرح تفصيلي لعمل الأحواض وسعه كل حوض ومراحل خطوط الأحواض والتخلص من المخلفات الصناعيه الصلبة، بالاضافة إلي ذلك وقام مسئولى المعمل بشرح مراحل اختبارات العينات وطرق المعالجة 

 

وتابع  مساعد نائب رئيس الهيئة للمرافق  المعامل والمنتج النهائي وعنبر الطلمبات واحواض تلامس الكلور حيث واطمئن  مدى كفاءه الاجهزه التي تعمل بالمعمل وأكد لمسؤلي المعمل ان كل الاجهزه تعمل بكفاءه عاليه الجوده وتخرج النتائج صحيحه 
 

وفى ذات السياق استكمل جولتة التفقدية لمحطه المعالجه الميكانيكيه (البورسعيديه) 
وقام المهندس ياسر السروي بشرح لمراحل التشغيل ومساحه المحطه ومدي كفائتها على الخريطه الخاصه بالمبنى الإداري وقام  بتفقد المعمل القديم للمحطه باجهزته 
واوضح مسؤلي المعمل ان اجهزه المعمل القديم تعمل بكامل جاهزيتها ويمكن الاعتماد على نتائجها
 

وقام مسئولي هيئة لمشروعات المرافق  بالمرور علي المعمل الجديد واعجب بالاجهزه المتقدمة التي يعمل بها المعمل وأوضح ان لابد الحفاظ على سلامه الاجهزه واستغلالها في تقديم نتائج افضل .


 واشاد  مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية،  بالجهود المبذولة من جميع العاملين في إلحرص على إنجاز الأعمال والعمل المستمر على قدم وساق لاتمام الأعمال المطلوبة بالشكل اللائق والجودة المطلوبة.

مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر 
مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر 
مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر 
مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر 
مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر 
مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر 
مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر 
مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر 
مسئولي قطاع المرافق بهيئة يتابع مشاريع العاشر 
المرافق مسئولى المجتمعات هيئة متابعة أعمال العاشر

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