حزب حماة الوطن يفتتح مراجعة مجانية للطلاب في التجمع الأول

افتتحت أمانة التجمع الأول بحزب حماة الوطن اليوم أولى المراجعات النهائية المجانية لطالبات وطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة في مادة اللغة العربية.

المراجعات النهائية



وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحزب لدعم أبناء التجمع الأول والتخفيف من الأعباء المادية على الأسر، خاصةً مع اقتراب موعد الامتحانات.

وأقيمت المراجعة في أكاديمية الفتح التعليمية بالمجاورة الرابعة بالتجمع الأول، بإشراف المعلمة إقبال محمود صبري مدرسة اللغة العربية.

حزب حماة الوطن



حضر الافتتاح ياسر أبو العز، أمين عام التجمع الأول بحزب حماة الوطن ونادر قطب أمين التنظيم ومجموعة من الأمناء على رأسهم ابتسام المغربي أمينة التواصل الجماهيري ومحسن سلامة أمين الشؤون الاجتماعية ومها رمضان أمين الصناعات الصغيرة وشيماء أنور أمين التخطيط والمتابعة وفريد الصاوي أمين الصندوق وسعيد البيساني أمين التعليم.

ويأتي هذا في ظل توجيهات قادة حزب حماة الوطن من منطلق المسؤولية الاجتماعية والتواصل الجيد والتعاون مع الأهالي ورفع جزء من المعاناة على عاتقهم، ولدعم أبناء التجمع الأول والتخفيف من الأعباء المادية على الأسر، خاصةً مع اقتراب موعد الامتحانات.

وبناء على توجيهات لواء أ.ح صلاح المعداوي أمين عام القاهرة والمهندس محمد جمال الدين مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة والدكتورة هالة كيرة، أمين عام قطاع شرق القاهرة ومحمد البديوي أمين تنظيم قطاع شرق القاهرة وياسر عبد المقصود مساعد أمين قطاع شرق القاهرة.

وفقا لتوجيهات الأمانة المركزية بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حُماة الوطن واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طارق نصير أمين عام حزب حُماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية.

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