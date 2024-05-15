حماة الوطن بالخارج يضع مقترحًا لفعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج، إن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقيادة الوزيرة سها جندي، تعمل بكل جهد لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر والعمل على مصالحهم ورعايتهم من خلال تقديم كل سبل الدعم لهم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية.

الملف الاقتصادي والاستثماري ضمن أولويات المؤتمر

وأشاد علاء زياد بالجهود التي تبذل استعدادًا لإطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر أن تعقد فعالياته يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، داعيًا إلى أهمية أن يكون الملف الاقتصادي والاستثماري ضمن أولويات هذا المؤتمر من خلال إعداد خريطة تفاعلية بمجالات الاستثمار المتاحة في مصر بمختلف القطاعات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمصريين بالخارج للدخول فيها.

وأوضح المهندس علاء زياد ضرورة التعاون مع جميع الوزارات المعنية ووجود ممثلين عنها يروجون للملفات الاقتصادية المختلفة، ويشرحون ويوضحون التيسيرات والدعم الذي سيجده أي مواطن مصري يرغب في الاستثمار في مصر.

واقترح زياد أن يتم في هذه المؤتمر دعوة رجال أعمال ومستثمرين أجانب لديهم شراكات بالفعل مع مستثمرين مصريين بالخارج أو قيام المصريين بالخارج بترشيح شخصيات اقتصادية أجنبية للمشاركة في هذا المؤتمر، وبهذا نستطيع الترويج بشكل أكبر للاستثمار في مصر، وكذلك سرعة اتخاذ القرار من قبل الراغبين في دخول استثمارات لهم بمصر.

وأكد المهندس علاء زياد أن شركة المصريين بالخارج يقع على عاتقها دور أكبر في تحديد المشروعات المرجو الاستثمار بها والتواصل على مائدة واحدة بين المستثمرين والحكومة للبدء في التنفيذ الفعلي على الأرض، وكذلك اختيار ودعوة نظرائهم الأجانب من المستثمرين للمشاركة في المؤتمر والتعريف بأهمية الاستثمار في مصر والعوائد المنتظرة، وهذا التوجه يعد من أفضل وسائل الترويج الخارجي لجذب مستثمرين أجانب ورءوس أموال خارجية لمصر.

ودعا المهندس علاء زياد إلى أهمية الترويج للرابط الإلكتروني للتسجيل في المؤتمر، والحضور والاستماع إلى المصريين في الخارج حول ما ينتظرون أن يروه في هذا المؤتمر من جلسات ونقاشات تحقق مستهدفاتهم وتخدم بلدهم مصر.