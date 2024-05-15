الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"خطة النواب" تناقش موازنة البرامج والأداء لـ"التعليم"

النائب فخري الفقى
النائب فخري الفقى

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وقال أحمد عبدالحميد، ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، إن موازنة الديوان العام للوزارة إجمالي المقدرات 21.5 مليار جنيه بزيادة 17 مليارًَا عن العام المالي السابق، متمثلة في المرتبات وأجور العاملين والمزايا التأمينية وخطة الحماية الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا".


كان مجلس النواب قد ناقش خلال الأيام الماضية، الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي "2022 /2023"، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس تساؤلاتهم واستفساراتهم على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، قرر المجلس إحالة ما ورد من توصيات بشأن مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.

كما وافق المجلس على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد... ومجلس النواب يؤكد دعمه للخطوات الثابتة التي تخطوها القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويهيب بالمجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المخزي وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس كلمة بشأن مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، أشاد فيها بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث، مثمنًا المساعي الرامية إلى السلام وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظة واحدة، رغم ما يواجهها من صعوبات، مؤكدًا دعم وتأييد مجلس النواب الخطوات الثابتة التي يخطوها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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