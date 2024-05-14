"خطة النواب" تناقش موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 24-25

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.

وقال المهندس أحمد سعيد مستشار وزير الإسكان للشؤون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية أن حجم مبيعات الهيئة للعام المالي 2022/2023 بلغت نحو 5 مليار دولار.

الموازنة العامة للدولة 24-25

وتابع سعيد: "بينما بلغت المبيعات العام المالي الجاري حتي الآن 6 مليار دولا تقريبًا، مشيرا إلى تحصيل ما يقرب من مليار دولار من حجم تلك المبيعات في صورة مقدمات شراء".

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الي ممثل الهيئة عن حجم المبيعات بالدولار من الخارج.

وبلغ إجمالي تقديرات مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 24/25 بلغت 229.1 مليار جنيه ، مقابل اعتماد فعلي بلغ نحو 311.95 مليار جنيه بالموازنة الجارية ، بنقص بلغ 82.8 مليار جنيه.

وقدر صافي الربح للهيئة بنحو 3.35 مليار جنيه للعام المالي 24/25 ، مقابل ربح مستهدف فعلي بنحو 3.04 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري ، بزيادة بلغت 309.83 مليون جنيه ووفقا للموازنة التفصيلية للهيئة.

على صعيد آخر، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، يشكل نقطة انطلاق مهمة نحو تغير مسار خريطة مصر الزراعية، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي، لاسيما وأنه يعد أحد أهم مشروعات الدولة الهادفة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.