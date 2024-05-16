بعد محاولة اغتياله.. من هو روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا؟

أصيب روبرت فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا، بالرصاص اليوم في بلدة هاندلوفا، حيث كان يجتمع مع أنصاره، وتم نقله إلى المستشفى عقب إصابته في بطنه، وهو في حالة حرجة تهدد حياته.

من هو روبرت فيكو؟

ولد "فيكو" لعائلة من الطبقة العاملة في 15 سبتمبر 1964، وبدأ مهنة المحاماة وحياته السياسية مع الحزب الشيوعي قبل وقت قصير من الثورة المخملية عام 1989 التي أدت إلى تفكك تشيكوسلوفاكيا السابقة.

أسس حزبه Smer-SD الذي ينتمي إلى يسار الوسط في عام 1999 بعد أن رفض اليسار الديمقراطي، الورثة السياسيون للشيوعيين، رفض ترشيحه لمنصب وزاري.

سر اغتيال روبرت فيكو

متورط في مزاعم الفساد التي أنكرها دائمًا، جريء وصريح، وله ميل إلى كمال الأجسام وكرة القدم والسيارات السريعة، يرتبط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتباطًا كبيرًا قائلًا : إنه لن يسمح باعتقال الرئيس الروسي بموجب مذكرة دولية إذا جاء إلى سلوفاكيا، والزعيم المجري غير الليبرالي، فيكتور أوربان، "الذي يدافع عن مصالح بلاده وشعبه".

ويعتبر زعيم سمير أيضًا خبيرًا تكتيكيًا، فخلال حياته المهنية التي امتدت لثلاثة عقود، نجح في التنقل بنجاح بين المواقف السائدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي والخطاب القومي الشرس المناهض للغرب والموجه بشكل أساسي للاستهلاك المحلي، وأثبت أنه على استعداد لتغيير المسار اعتمادًا على الظروف. الرأي العام أم الواقع السياسي.

وكان ممثل سلوفاكيا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عام 1994 إلى عام 2000، وأسس حزبه Smer-SD الذي ينتمي إلى يسار الوسط في عام 1999 بعد أن رفض اليسار الديمقراطي، الورثة السياسيون للشيوعيين، ترشيحه لمنصب وزاري.

حقق سمير فوزًا ساحقًا في عام 2006، مما دفع فيكو إلى مقعد رئيس الوزراء بعد عامين من انضمام سلوفاكيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2009 قاد بلاده إلى منطقة اليورو، لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف في العام التالي على الرغم من فوزه في الانتخابات.

وحقق فوزًا ساحقًا آخرًا في عام 2012 بعد سقوط ائتلاف يمين الوسط بسبب مزاعم الفساد، وفاز مرة أخرى في عام 2016 - لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد عامين وسط احتجاجات حاشدة على مقتل صحفي استقصائي وخطيبته، وفي أكتوبر عاد لولاية ثالثة كرئيس للوزراء على رأس ائتلاف شعبوي قومي.

قال فيكو إنه يهتم فقط بالمصالح السلوفاكية، وكان صريحًا في العديد من القضايا، وهاجم الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الدولية، وأهان منافسيه، وزعم كذبًا وجود مؤامرة انقلابية، وادعى أنه سيتم تزوير الانتخابات.

كما أنه يعارض بشدة الهجرة - التي كانت عاملًا رئيسيًا في فوزه في انتخابات عام 2016، ويرفض "وجود مجتمع مسلم متميز في سلوفاكيا"، وفي الآونة الأخيرة، انتقد زواج المثليين ووصف تبني الأزواج من نفس الجنس بأنه "انحراف".

خلال جائحة كوفيد، أصبح الصوت الأبرز في البلاد ضد الأقنعة وعمليات الإغلاق والتطعيم، وقبل توليه منصبه مرة أخرى في أكتوبر استغل مستويات عالية من المشاعر المؤيدة لروسيا في سلوفاكيا لتقويض المسار الحكومي المؤيد للغرب.