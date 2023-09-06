"مستشار مزيف" لرئيس جامعة مصرية.. حاضر للطلاب وكرّمته المنوفية

قبل أيام تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال، المدعو اسمه طارق منصور وعمل لمدة عام ونصف كمستشار لرئيس الجامعة السابق عادل السيد مبارك".

زلزال في جامعة المنوفية

كان هذا الأمر بمثابة زلزال كبير ضرب جسم الجامعة، فطارق منصور الذي يمشى واثقا كونه مستشارا للرئيس نفسه، وهو الأمر الذي جعل هيبته من هيبة رئيس الجامعة، ولذلك كان ينال كل احترام وتقدير الجميع، وبعد القبض عليه منتحلا صفة مستشار يجعل العديد من الأسئلة تحوم حول شبهة تعيينه وأيضَا الأسباب التي استندت إليها الجامعة ممثلة في رئيسها وكيف وصل إلى هذا المنصب وكيف حصل على الماجستير، وغيرها الكثير من الأمور.

القصة الكاملة

القصة الكاملة بدأت منذ صدور قرار التعيين بتاريخ 13 يناير 2019، ونص على أن السيد الدكتور رئيس الجامعة عادل السيد مبارك قد قام بتعيين السيد المستشار طارق محمد توفيق منصور مستشار المجلس الدولي العربي لحقوق الانسان للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي للعمل مستشارا للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لاستراتيجيات الأمن القومي.

وبناء عليه فقد توغل منصور في الجامعة كمستشار لرئيس الجامعة، وكانت له الكثير من الندوات ليحاضر فيها عن استراتيجيات الأمن القومي ، كما أنه قام بالعمل الأهم وهو الحصول على درجة الماجستير في الجغرافيا.

رسالة الماجستير

في ذلك الوقت حدثت الكثير من التدخلات من قبل طارق منصور حتى أنه لم يقبل بمناقشة أحد الأساتذة المناط بهم تقييم خطة بحثه للماجستير، بل إنه تعنت معهم لعظم موقفه وقربه من رئس الجامعة وهو الأمر الذي أهله للحصول على الماجستير وبامتياز مع مرتبة الشرف.

مستشار رئيس جامعة المنوفية

وبتاريخ 13 يوليو 2020 أي بعد عام ونصف كامل من تعيين طارق منصور مستشارا لرئيس الجامعة خرج قرار إلغاء تعيينه، ولكن بعدها ظل طارق منصور يتردد على الجامعة كأحد ابنائها، وظل قريبا من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات، بل ظل يُدعى ليحاضر في ندوات عامة بالكليات وبمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة، وبحضور رئيس الجامعة السابق عادل مبارك ونوابه، وكان دوما يتم تكريمه وإهدائه الدروع التذكارية، ليؤكد البعض أن القرار كان صوريا وظلت قدم منصور تخطو في كل أنحاء الحرم الجامعي.

كما أنه كان يُدعى ليحاضر في جامعتي طنطا ومدينة السادات، والطريف أن المستشار الاستراتيجي المزعوم تخصص في محاضرات الخداع الاستراتيجي ودراسات مكافحة الفساد.

كل ما سبق كان له مقابل مادي، فعمله مستشارا لرئيس الجامعة يعني أنه ظل يتحصل على مكافآت مالية لمدة عام ونصف بدون وجه حق، وتكليفه بالتدريب في مركز الدراسات الاستراتيجية يعني أنه تحصل على مكافآت نظير هذه المحاضرات، كما أن تكريمه كان يتم بأموال الدولة.

ومنذ أيام قليلة كانت المفاجأة المدوية التي زلزلت أنحاء الحرم الجامعي وتم التكتم عليها بشكل كبير جدا، حين تم اكتشاف أن طارق منصور ما هو إلا مدع ومنتحل لصفة مستشار، وأن كل ما كان يفعله لا يمت له بصلة، وكانت المفاجأة الأكبر والتي تم تعيينه على أساسها وهي أنه ليست له علاقة من قريب أو بعيد بالمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان.

ومن ضمن ما قيل أنه مدرس جغرافيا فقط، ومن ضمن ما قيل أيضًا أنه حاصل على الإعدادية فقط، وسواء هذا أو ذاك؛ فالأمر كان عبارة عن صفعة كبيرة جدا حاول الجميع كتم صوتها لكي لا يفتضح الأمر.

لكن الأعجب هو أن جواز السفر الخاص بطارق منصور الصادر عام 2015 كتب عليه في خانة المهنة مستشار أول، واتضح فيما بعد أنه انتحل لهذه الصفة.

ومنذ أيام تم القبض عليه وكما ذكرت الصحف في ذكر الواقعة: "أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بانتحال صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الدولية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح لهم لدى الجهات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (3 هاتف محمول - جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" - ماكينة طباعة - 5 كارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة).

كما ضبط بحوزته (خاتم أكلاشيه - طبنجة صوت - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي")، وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلي تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.