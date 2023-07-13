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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عماد حسن يكشف لـ شهيرة النجار طبيعة مرض إيمان البحر درويش

صورة نشرتها شهيرة
صورة نشرتها شهيرة النجار لعماد حسن

تحدث الشاعر الكبير عماد حسن عن حكاياته مع إيمان البحر درويش وهي الحكايات التي روتها الكاتبة شهيرة النجار.

ومن ضمن هذه الحكايات يقول عماد حسن رفيق درب الفنان إيمان البحر دوريش والذي لم يكن يفترق عنه في السنوات الأخيرة: "نشرت صورة على فيسبوك، وشاهدها إيمان البحر دوريش، والحقيقة لم تعجبه وطلب مني مسحها فورًا، فمسحتها وذلك لأن الجاكت الذي يرتديه لم يكن مضبوطًا في الصورة فماذا عن صورته التي نشرتها ابنته؟".

وأكمل: "حين تحدث معي إيمان البحر درويش كانت الحروف ثقيلة على لسانه، وحين سألته قال كان عندي جلطة بالمخ، والحمد لله أنا بخير الآن، وأمشي على نظام علاج طبيعي، وهذا يعني أن ما يعاني منه إيمان البحر درويش ليس ورمًا كما قالوا".

الشاعر الكبير عماد حسن إيمان البحر درويش الكاتبة شهيرة النجار عماد حسن الفنان إيمان البحر دوريش

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