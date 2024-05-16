الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بدء التشغيل التجريبى لـ"التاكسى الكهربائى" بالعاصمة الإدارية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالتعاون مع وزارة النقل، عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية "تاكسي العاصمة"، وذلك تحت إشراف وزارة النقل. 

والمرحلة الأولى 10 سيارات لخدمة المواطنين والمترددين على المدينة من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، تتبع شركة Electric Capital Cab، وقد تم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.·   

في هذا السياق، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة نحو التحول لاستراتيجية النقل الأخضر التي تتبناها الدولة ووزارة النقل الفترة الحالية، كما أن السيارة لا تصدر أصواتًا مرتفعة أو انبعاثات عوادم، وأضاف: سعداء بالشراكة مع شركة السويدي بلج لخدمة السيارات الكهربائية المسئولة عن مشروع شحن السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية.   

وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "سعداء بهذه الخطوة المتطورة حيث تتمتع السيارات بدرجة عالية من الأمان للركاب فجميعها مراقبة بكاميرات من الداخل والخارج وأجهزة تحديد الموقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي، وهذا يعكس حرص الشركة علي سلامة المواطنين وسهولة التنقل داخل العاصمة الإدارية".

جدير بالذكر أن حجز السيارة سيكون متوفرا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول المزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق بطاقات السداد أو الدفع النقدي، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية العاصمة الإدارية كمدينة من مدن الجيل الرابع، حيث تسعى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى تطبيق مفهوم الاستدامة والتحول الأخضر في جميع جوانب حياة المواطنين، وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة. 

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات الضارة، ما يسهم في بناء بيئة مستدامة وصحية للمجتمع والأجيال القادمة.

العاصمة الإدارية الجديدة أول مساعدة ذكية في العاصمة الادارية الجديدة التاكسي الكهربائي والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة التحول الاخضر

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