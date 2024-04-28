رئيس "العاصمة الإدارية" عن المدن الجديدة: الدولة كانت في سباق مع الزيادة السكانية

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن يحب أن يأتي الناس لزيارة العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن العاصمة مدينة بها سكان والحكومة بالكامل تُدار من هناك.

وأضاف "عباس" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن هذا يبين مدى جاهزية العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن فكرة العاصمة جاءت بسبب الزيادة السكانية، متابعًا: "لدينا حوالي 2.5% زيادة سكانية كل عام وهذا الرقم قد يمثل تعداد دولة بأكملها".

وتابع: "منذ عام 2014 وحتى اليوم تعداد الشعب المصري زاد أكثر من 22.5 مليون مواطن" متسائلًا: "طب الناس دي كانت تسكن فين، وكانت الدولة في سباق مع المواطنين".

وأشار إلى أن خطوات الدولة في السابق لم تكن سريعة لذلك ظهرت المناطق العشوائية، وكان لا بد من مواجهة هذا الأمر، متابعًا: "خلال العشر سنوات الماضية أصبحت خطوات الحكومة أسرع ليس فقط في العاصمة الإدارية لكن في كل المدن الجديدة".