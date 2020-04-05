دعوى قضائية ضد الصين بسبب كورونا

علق المحامي محمد طلعت، على رفع دعوى قضائية ضد الصين والمطالبة بتعويض 10 تريليونات دولار، قائلًا: "الولايات المتحدة رفعت دعوى على الصين لتعويضها بـ20 ترليون دولار، ومصر ليست أقل من أمريكا".وأضاف طلعت خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الأحد، أن هناك مؤشرات بأن الصين هي من صنعت هذا الفيروس لاستخدامه في حرب بيولوجية، وهناك مستندات قدمت للمحاكم الأمريكية تؤكد هذا الأمر.وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبي هذا الأمر، ولرفع هذه الدعوة أمام المحاكم الدولي، مشيرًا إلى أن الانذار الذي أرسله إلى السفارة الصينية بالقاهرة سيصل إليها عن طريق البريد أو مندوب.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.وقال المتحدث إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.