إنتاجية فدان القمح ترتفع لـ22 إردبًا.. ما السر؟

أكد زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن إنتاج محصول القمح جيد هذا العام والتوريد مستمر، مطالبًا السلع التموينية بصرف الثمن كاملًا للمزارعين عقب التوريد لتشجيعهم على التوريد، حيث إن نسبة التوريد ستكون كبيرة هذا العام بعد زيادة السعر إلى 400 جنيه للإردب.

وقال ساري لـ"الدستور" إن إنتاج القمح وصل لأعلى إنتاجية هذا العام ومتوسط إنتاجية الفدان 18 إردبًا وقد يصل إلى 20 و22 إردبًا في بعض حقول القمح، مشيرًا إلى أن نسبة التوريد تتعدى 98% من المستهدف توريده وجميع المزارعين يقومون بالتوريد لهيئة السلع التموينية، وأن بعض المزارعين يخزنون على قدر استهلاكهم المنزلي، بينما هناك بعض المشاكل في التخزين لبعض المزارع السمكية وأعلاف المواشي وهم نسبة قليلة والجميع يوردون للصوامع والمطاحن.

وطالب "ساري" المزارعين بالتوريد للدولة، حيث إن القمح يدخل في رغيف الخبز للمواطن العادي ودائمًا المزارعين يواجهون موجة الغلاء وضرورة استخدام القمح في رغيف الخبز بينما أعلاف المواشي توفرها الدولة من الخارج من الذرة وفول الصويا.

وأكد رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي على ضرورة إعلان الدولة عن أسعار الضمان لمحصول القمح مبكرًا وقبل موسم الزراعة لتشجيع المزارعين على الزراعة، حيث إن القمح من الزراعات المطلوبة للأمن الغذائي لتشجيع المزارع على الزراعة، حيث إن سعر 1600 جنيه للإردب قليل وأثر على المساحة المزروعة وزيادة السعر إلى 2000 جنيه، ساعدت على زيادة المساحة المزروعة.

من جانبه قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم التنسيق مع وزارة التموين لصرف مستحقات المزارعين خلال 48 من مستحقات التوريد من الدولة وإن الوزارة تقدم كل الدعم للمزارعين في موسم الحصاد من آلات ومعدات للحصاد، حيث وفرت الوزارة خلال الفترة السابقة مستلزمات الحصاد إضافة إلى توفير الحقول الإرشادية التي تعمل على توفير الحقول الإرشادية والتي تعمل على تقديم التوعية بالبرامج الزراعية لتعظيم الإنتاج.

وأضاف معاون وزير الزراعة لـ"الدستور" أنه لأول مرة يتم توفير تقاوي معتمدة من المحاصيل التي تمت زراعتها، وبالتالي سيكون له أثر كبير على زيادة الإنتاجية وعلى المزارع من محصول القمح، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لمديريات الزراعة بالمحافظات وقطاعات الوزارة لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارع من أجل الحفاظ على افضل إنتاجية محلية من الأقماح، وخلال الفترة المقبلة سيقوم مديرو المديريات الزراعية والإدارات الزراعية والمسئولون عن الجمعيات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين لحصاد الأقماح من الآلات والمعدات.