الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تواصل تلقي طلبات الراغبين في المشاركة بالنسخة 91 لمعرض زهور الربيع

معرض الزهور
معرض الزهور

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي،  تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر اقامته خلال النصف الثاني مايو الجاري بالمتحف الزراعي بالدقي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تخذ اللجنة المنظمة للمعرض، كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على العارضين من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال زهور الزينة والقطف وتنسيق الحدائق، وتوفير كافة سبر الراحة والخدمات اللازمة لهم.

ومن جهته قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، إنه تم الانتهاء من وضع الخريطة الزمنية، والبرامج الخاصة بالمعرض، وتوزيع المساحات على المشاركين، الذين تقدموا حتى الآن بطلبات المشاركة، والمقرر وصولهم إلى 200 شركة عارضة، وذلك للخروج بمعرض ناجح، يليق بوزارة الزراعة وتاريخ المعرض.

وأشار إلى أن معرض هذا العام، وهو النسخة رقم 91، يشارك فيه عدد من  الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، من مصر والوطن العربي، العاملة في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن هذا المعرض يعد  هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة  سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

واستعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي لمعرض زهور الربيع المقرر انعقاد في شهر مايو المقبل في نسخته الـ91 والذي يعقد سنويا وتشكيل لجنة للاعداد للمعرض وتلقي الطلبات من العارضين من جميع الشركات المصرية والأجنبية.

-الزراعة تواصل تلقى طلبات الراغبين المشاركة بالنسخة لمعرض زهور

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