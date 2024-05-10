وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن حصادها على مدار أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد ٥ مايو - الخميس ٩ مايو ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلي..

الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤

شهدت المراجعات النهائية التي وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيمها بمختلف المديريات التعليمية للصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي بداية من شهر مايو الجاري إقبالا كبيرا من قبل الطلاب.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتابع بشكل متواصل تنظيم المراجعات النهائية وإقبال الطلاب عليها بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على تيسير كافة السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات النهائية لتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.



وأوضح المتحدث الرسمي أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري تأتي في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب ومن بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجانًا لمختلف المراحل الدراسية على موقع الوزارة، فضلا عن تنظيم مجموعات الدعم المدرسية على مدار العام الدراسي بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي عبر برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا.



الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير المنظومة التعليمية لمدارس النيل المصرية الدولية وتفعيل وتطوير المنصة التعليمية الخاصة بها واستخدام التكنولوجيا في التعليم، نفذت الإدارة الأكاديمية بشركة مصر للإدارة التعليمية، بالتعاون مع وحدة شهادة النيل الدولية، مبادرة رائدة لتعزيز منظومة نظام النيل التعليمي الدولي.

وتهدف المبادرة إلى توفير موارد تعليمية شاملة تلبي احتياجات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك من خلال إنتاج سلسلة من الفيديوهات التعليمية تتضمن فيديوهات شرح المنهج في جميع التخصصات، لجميع المراحل التعليمية تشمل مراجعة عامة وتدريبات على أسئلة متوقعة وفق معايير كامبريدج، وفيديوهات مراجعة المنهج التي توضح المفاهيم الأساسية وأهم نواتج التعلم، وكذلك فيديوهات توضيح مواصفات الاختبار لكل مادة، تتضمن تكوين الامتحان، وعدد الأسئلة، وطرق الإجابة النموذجية، بالإضافة إلى استعراض نماذج من الإجابات المثالية ومقارنتها بإجابات طلاب سابقين؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف تطلعًا للوصول بالطالب إلى الكمال في فهم كيفية صياغة الإجابات والتعلم من أخطاء السابق.

وقد تم رفع هذه الفيديوهات على برنامج التعلم الإلكتروني الخاص بنظام النيل التعليمي (EduMaster) تحت تبويب “School Online”، ليتمكن الطلاب من الوصول إليها بسهولة وفعالية.

ولقد لاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والطلاب، الذين أعربوا عن تقديرهم للمواد التعليمية الجديدة، مؤكدين على أنها ساهمت بشكل كبير في توفير الدعم اللازم، من خلال إتاحة فرصة مراجعة المناهج والتدريب على طرق الحل الصحيحة الأمر الذي يتوافق مع هدف المبادرة، للتيسير على الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.

الاثنين ٦ مايو ٢٠٢٤

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية (كرة طائرة / كرة يد / كرة سلة /كرة قدم) للمراحل الثلاثة بنين وبنات، وذلك فى إطار تنظيم بطولات الجمهورية للمدارس للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وقامت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بتنظيم هذه البطولة بحضور الدكتورة جيهان مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، والعاملين بإدارة التربية الرياضية.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن هذه البطولات تستهدف تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، ويتم من خلالها تسليط الضوء على المواهب الرياضية المتميزة، ورعايتها والاهتمام بها، مشيرة إلى أن هذه البطولات ضمن البطولات المانحة لدرجات الحافز الرياضى، حيث يحصل المركز الأول على ٨ درجات والتانى ٦ درجات والثالث ٥ درجات والرابع ٣ درجات.

وجاء إجمالي عدد الطلاب البنين المشاركين في الألعاب الجماعية 1914 طالب في المراحل الثلاثة التعليمية.

وجاءت نتائج بطولات الألعاب الجماعية للمدارس لكرة اليد بمدرسة الشبان المسلمين ببنها بالقليوبية، وفاز بالمركز الأول فريق محافظة القاهرة (أ)، والمركز الثاني فريق.

بينما جاءت نتائج كرة القدم، بفوز فريق محافظة القاهرة (أ) بالمركز الأول، والمركز الثاني فريق محافظة القاهرة (ب).

وجاءت نتيجة كره السلة، حيث فاز بالمركز الأول فريق محافظة الجيزة (ب)، والمركز الثاني فريق محافظة القاهرة (أ).

بينما جاءت نتيجة الكرة الطائرة المركز الأول فريق محافظة القاهرة (أ)، والمركز الثاني فريق محافظة الجيزة (ب).

وفى نفس السياق، أقيمت بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية (كرة طائرة / كرة يد / كرة سلة /كرة قدم) للمرحلة الثانوية بنات بمركز شباب الجزيرة ومدرسة ليسية الحرية بالنزهة، وبلغ عدد الطالبات المشاركات ٢٠٠٠ طالبة.

وشارك بالبطولة فرق محافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية/ القليوبية / المنوفية / الدقهلية / الشرقية / المنيا /بورسعيد / قنا / الغربية / دمياط).

الاثنين ٦ مايو ٢٠٢٤

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الطلاب النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، أعلنت الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالوزارة، تحت إشراف الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، وبدعم من الإدارة المركزية لإدارة وتشغيل التكنولوجيا، انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي من كافة مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، وذلك الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤.

وتأتي هذه المسابقة، التي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، في ظل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لتنمية مهارات الطلاب العلمية والارتقاء بمهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن شروط المسابقة تتضمن أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس المصرية (الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، ويتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف، وأن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة، وعمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة، على أن يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته، وفي حالة تقديم مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط، ويتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل للمسابقة سيبدأ من غد الثلاثاء الموافق 7/5/2024 حتى يوم الأحد الموافق 2/6/2024، وذلك من خلال الرابط التالي:

‏https://isf.untapinnovate.com/programs/37#block-about

وأضافت الوزارة أنه ستتم المنافسة في إطار خمس مجالات هي الطاقة “Energy” وتشمل (الطاقة الفيزيائية “EGPH”، والطاقة الكيميائية “EGCH”)، والبيئة “Environment” وتشمل (الهندسة البيئية “ENEV”،والبيئة وعلوم الأرض “EAEV”)، والروبوتات والآلات الذكية “ROBO”، والأنظمة البرمجية “Systems Software” وتشمل هندسة البرمجيات “SOFT”، والأنظمة المدمجة “EBED”، والذكاء الاصطناعي “AI”.



الثلاثاء ٧ مايو ٢٠٢٤

في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام الدراسى٢٠٢٤/٢٠٢٣، أعلنت الوزارة أنه تم بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٩.

وأوضحت الوزارة أن لجان الإدارة ستتسلم تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم مندوبى المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥.



الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤

كرّم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالب يوسف عبد المقصود محمد، بالصف الرابع تخصص فنى تركيب وصيانة طاقة شمسية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، والذى قام بتصميم وتنفيذ طاهي شمسي، تحت رعاية ودعم وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية بالوزارة، يعتمد على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية.

ويأتي التكريم فى إطار حرص الدكتور رضا حجازي على الاهتمام بالطلاب النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي بما يواكب المعايير الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض الطالب التصميم، مشيدًا بدعم وزارة التربية والتعليم ورعاية وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية بالوزارة لمشروعه والذى يعتمد على تركيز أشعة الشمس، وتحويل طاقة الضوء إلى طاقة حرارية، وحبس الطاقة الحرارية، موضحًا أنه قد تم تنفيذ هذا النموذج باستخدام أدوات بسيطة وغير مكلفة والتي تنتج درجة حرارة تصل إلى ٩٥ درجة مئوية تستخدم في الطهي.

كما استعرض الطالب مميزات التصميم، من بينها انعدام انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة، فضلًا عن أن تنفيذ الطاهى الشمسى تم بمكونات بسيطة سهلة الفك والتركيب وغير مكلفة ويمكن تنفيذها من مكونات إعادة التدوير.

وقد أكد الدكتور رضا حجازي تقدير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للموهوبين ورعايتهم، مشيدًا بالتصميم الذي نفذه الطالب وتجربته الناجحة القابلة للتطبيق العملى والحفاظ على البيئة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية للطالب، ودعم مشروعه ومتابعته بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال.

وكان الدكتور رضا حجازي قد وجه بتقييم ابتكار الطالب وتحديد مدى قابلية تنفيذه وجدواه، من قبل لجنة تم تشكيلها من المختصين من قطاع الكهرباء، ووحدة كفاءة الطاقة الكهربائية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

والجدير بالذكر أن وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تساهم فى تدريب الطلاب على الجدارات المطلوبة فى سوق العمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعداد وتنفيذ وتطوير برامج لبناء قدرات العاملين داخل الوزارة، وتوقع ورصد معدلات التطور فى الطلب على الطاقة الكهربائية داخل الوزارة، ووضع خريطة لفرص تحسين كفاءة الطاقة، وعقد برامج توعية للطلاب والذين بلغ عددهم (800) ألف طالب وطالبة، والمعلمين والذين بلغ عددهم (60) ألف معلم ومعلمة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك للكهرباء والحفاظ على البيئة.

الخميس 9 مايو 2024

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المميزة للغات، التابعة لإدارة بدر التعليمية؛ وذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل الوزير جولته داخل المدرسة، التى يؤدى الامتحانات بها عدد ٣٥٥ طالبا وطالبة بالمراحل المختلفة بصفوف النقل، بتفقد لجان امتحان الصف الرابع والصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة الرياضيات.

وتفقد الوزير كذلك لجان امتحانات الصف الأول الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية، ولجان الصف الثانى الإعدادى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أية مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان.

كما تفقد الوزير عددًا من لجان الصف الثانى الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

وقد اطمأن الوزير أيضا على على أداء الطلاب للامتحانات، فى إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.