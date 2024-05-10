الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شاب بمنطقة الضواحى فى بورسعيد

جثة
جثة

كشف مصدر أمني عن مصرع شاب إثر مشاجرة دامية بمنطقة القابوطي في نطاق حي الضواحي ببورسعيد، اليوم الجمعة، حيث اعتدى عليه شخص بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت البداية عندما أخطرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بالحادث، وعلى الفور، تم تشكيل فريق مختص من إدارة البحث الجنائي؛ للوقوف على الأسباب الواقعة وسؤال شهود العيان، وحرر المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات استكمال التحقيقات.

وتلقى رجال المباحث إخطارًا من مستشفى السلام يفيد باستقبال، الشاب مصابا بادعاء مشاجرة في منطقه القابوطي جثة هامدة، وتبيَّن بالفحص أنه يُدعى محمد أحمد عوف، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ولقي مصرعه إثر طعنة نافذة بالبطن، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

حي الضواحي ببورسعيد مصرع شاب مشاجرة الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد تشكيل فريق مختص من إدارة البحث

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