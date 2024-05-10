الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مايا مرسى تشارك فى اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج تمكين المرأة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي يجري تنفيذه في إطار الشراكة بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، من قبل شركة Pathfinder، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ويستهدف البرنامج تحسين بيئة عمل المرأة في شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للعاملات بالقطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.

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ووجَّهت الدكتورة مايا مرسي الشكر إلى جميع الجهات الشريكة في البرنامج على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية في العمل على تمكين المرأة اقتصاديًا عبر زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز الجهود لتهيئة بيئة عمل لائقة بالسيدات بالقطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الوقاية من العنف.

التمكين الاقتصادي للمرأة 

وأكدت رئيسة المجلس أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد أولوية وطنية عبر العديد من السياسات التي أقرَّتها الدولة منها "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

وفي عام 2021، تم إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال إصدار شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، حتى صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة، ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن برنامج "تحويشة" أو مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي أطلقه المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قد نجح في الوصول إلى أكثر من 400 ألف سيدة في مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان التماسك والاتساق مع جميع الجهود الوطنية المنفذة محليًا، مشيرة إلى أن دائرة العمل ونجاحها لا تكتمل إلا بالعمل الجماعي.

رئيسة المجلس القومى للمرأة التمكين الاقتصادي الحكومة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وزارات التعاون الدولي

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