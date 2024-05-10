الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

في أجندة قصور الثقافة..

انطلاق ملتقى تراث جمعيات الجنوب وعرض "ليالي المحروسة" مجانا على مسرح السامر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تشهد الأجندة الأسبوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا مكثفا من  الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة وحتى الخميس المقبل 16 مايو، في إطار برامج وزارة الثقافة.

الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب بالقاهرة

تنطلق غدا السبت فعاليات الملتقى الثقافي الأول لتراث جمعيات الجنوب، بعنوان "الجنوب مهد الحضارة القديمة"وذلك بمتحف الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة. والملتقى تنظمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ويتضمن مجموعة اللقاءات التثقيفية، والمعارض الفنية والورش الحرفية وعروض الفنون الشعبية، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الثقافية بمحافظات أسوان، قنا، البحر الأحمر ويستمر حتى 13 مايو الحالي.

ورشة "ابدأ حلمك" بالإسكندرية

وتبدأ بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية بعد غد الأحد، فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" في مجال الدراسات السينمائية الحرة، يحاضر بها الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور أشرف محمد، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وتستمر حتى 18 مايو.

عرض "ليالي المحروسة" على مسرح السامر

وفي اليوم نفسه يستقبل مسرح السامر العرض المسرحي "ليالي المحروسة" في أولى عروضه المجانية، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، ويستمر حتى الخميس 16 مايو.

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم العروض المسرحية بالموسم الحالي، بجميع الأقاليم الثقافية بالمجان.

كما تنظم هيئة قصور الثقافة عددا من اللقاءات التثقيفية والأدبية احتفالا باليوم العالمي للصحافة أهمها ندوة بعنوان "أعلام الصحافة" بعد غد الأحد بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وفي محافظة أسيوط يشهد قصر ثقافة ديروط، يوم الأربعاء المقبل لقاء لمناقشة كتاب "الإعلام وقضايا المجتمع" تأليف د. ماجي الحلواني.

من ناحية أخرى تواصل قصور الثقافة احتفالات شم النسيم وعيد العمال من خلال برنامجها المكثف داخل القاهرة والمحافظات، هذا بجانب الورش الأدبية والأمسيات المقامة بحضور كبار الشعراء والأدباء، واللقاءات التثقيفية التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدد من القضايا المتنوعة.

لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية والفنية برامج وزارة الثقافة الملتقى الأول لتراث الجنوب مهد الحضارة

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