رئيس حزب الاتحاد: الدولة المصرية صمام أمان للقضية الفلسطينية

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الدولة المصرية صمام أمان للقضية الفلسطينية، حيث لم يتوقف الدعم المصري لغزة منذ اللحظات الأولى لأحداث 7 أكتوبر.

الحرب على غزة

وأكد رضا صقر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر استطاعت في ظل الظروف الصعبة والمعقدة مساعدة الشعب الفلسطيني قدر المستطاع، سواء على النطاق السياسي أو الإنساني والطبي.

الدعم المصرى لغزة

وأضاف، في حديثه، أنه رغم موافقة الجانب الفلسطيني على الهدنة إلا أن الكيان الصهيوني اقتحم مدينة رفح الفلسطينية، وهذا الاقتحام يعكس نوايا حكومة نتنياهو العازمة على استكمال الحرب حتى النهاية.

وأشار إلى أن مصر تحركت لأزمة غزة في ثلاثة مسارات، وهى المسار الدولي، مسار المساعدات الإنسانية، المسار الداخلي المصري الداعم للشعب الفلسطيني.