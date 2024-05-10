الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يهدف لدعم الفئات الأولى بالرعاية

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح  في أن يكون إحدى أيادى الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية، على مدار العامين الماضيين، من خلال إطلاق المبادرات التي تستهدف في المقابل الأول المواطن المصري ودعمه على الجانب المادي والاجتماعي والمهني والتوعوي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع، حيث يؤدى التحالف دورًا مهمًا ومؤثرًا فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجًا، والمتمثلة فى تقديم الدعم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى وغيرها من المشروعات التى تعين تلك الفئات وغيرها على الحياة.

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وأشار "عاشور" إلى أن القيادة السياسية تحرص على تقديم الدعم الكامل؛ لحث مؤسسات المجتمع المدنى على العمل، من خلال إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات لأن يكون لها دور فعال فى مختلف المجالات المجتمعية. 

وحد جهود العمل المدني


وقال عضو مجلس النواب إن التحالف الوطني وحد جهود العمل المدني، كما أنه صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني وحد جهود التطوع، فقد كان الكثير من الشباب الذي يريد العمل التطوعي يتساءل عن المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع، سواء في ريادة الأعمال أو الأعمال الخيرية، حتى جاء التحالف الوطني ليوظف تطوع هؤلاء الشباب بشكل جيد.

كبرى مؤسسات العمل الأهلي

وأكد النائب أحمد عاشور أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهم في تشارك كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مشروعات تقدم خدمات بشكل تنافسي، وليس تكراريا، كما كان يحدث من قبل، مؤكدًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل في ملف الحماية الاجتماعية بشكل كبير كما أنه يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.

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